"Coalición Canaria siempre quiere la posición dominante", Ástrid Pérez

La Presidenta del PP de Lanzarote y futura aclaldesa de Arrecife, -con el apoyo de PSOE, NC y Somos Lanzarote-, Ástrid Pérez, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. Para Pérez, "Coalición Canaria siempre es el predio dominante", haciendo una comparativa con el Derecho en el que predio dominante es la propiedad en cuyo favor está constituida la servidumbre y predio sirviente, el inmueble que lo soporta. "El predio dominante siempre quiere ser el mismo y otros tenemos que ser siempre el predio sirviente, y no puede ser", explica Pérez.

"Las negociaciones con CC no han sido todo lo generosas que debían ser, nosotros dábamos mucho más de lo que nos daban, había que hacer un reparto de áreas y de programa generoso y no ha podido ser", explica Pérez. Para la futura alcaldesa, el acuerdo con el PSOE es un pacto "en igualdad", algo que según ella no ocurría Coalición Canaria. "Hemos firmado un pacto que sea estable, para cuatro años, porque creo que Lanzarote lo necesita". Sin embargo, Pérez es consciente de que existe la posibilidad de presentar una moción de censura en el Cabildo, posibilidad que hubieran perdido iniciado la legistatura censuranto a Corujo para pactar con San Ginés.

Ástrid Pérez ha asegurado que su primer decreto será para abrir al tráfico la Avenida Marítima en un solo sentido. Asegura además que pondrá en marcha una comisión para debloquear el planeamiento, que firmará un convenio urbanístico con la propiedad del Islote del Francés y que buscará una forma de pago para Ginory. Además, ha desvelado que el acuerdo con el PSOE en el Cabildo incluye un consejero no electo para Somos Lanzarote, -al que renuncia el PSOE- y uno para el PP. Según ha podido saber SER Lanzarote, el propuesto para el cargo es Pancho Hernández, hasta ahora, el único alcalde del PP en Lanzarote. Hernández perderá la alcaldía a consecuencia del pacto alcanzado entre el PSOE, Podemos y Lanzaroe Avanza en Tías.