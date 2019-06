Nauzet Pérez se despide de la afición de la UD Las Palmas

Nauzet Pérez fue el primer fichaje de la UD Las Palmas en esta temporada, coincidiendo con Raúl Lizoaín. Con la llegada de Manolo Jiménez se apostó por otro potero; Lizoaín se marchó del equipo y llegó Raúl Fernández, con lo cual Nauezet se convirtió en el guardameta suplente.

Sólo pudo disputar la Copa del Rey ante el Rayo, y los partidos en los que Raúl se lesionó al final de la temporada. Finalmente jugó cuatro partidos de competición en donde su actuación estuvo por debajo de sus posibilidades. Pepe Mel terminó por contar con Josep, futbolista de Las Palmas AT, que terminó por quitarle el sitio. Como portero de la UD, perdió de los cuatro partidos un total de tres encuentros y empato uno.

En el comunicado se puede leer: “Gracias a todas y cada una de las personas que nos han acompañado en este año!! Ha sido un año muy difícil a nivel individual y colectivo, en cada uno de los momentos de la vida hay que quedarse con la enseñanza y saber avanzar a pesar de los obstáculos y este año he aprendido mucho. Doy las gracias a toda la gente que incondicionalmente ha estado a nuestro lado, en esos momentos se ven a los verdaderos amigos, aficionados y gente que te quiere".

Deseo lo mejor a la UD Las Palmas, y el año que viene espero celebrar como un aficionado más el ascenso que tanto deseamos. Me despido como jugador, pero seguiré a mi equipo siempre y estaré para apoyar a mis compañeros y amigos cuando lleguen los malos momentos. No me puedo despedir sin dejar claro que he sido un profesional todos y cada unos de los días que he vestido esta camiseta, y que a veces se hablan cosas que están fuera la realidad, aun así comprendo y siento que este año no he estado a la altura de este equipo y de esta afición".