El aparcamiento público en el Hospital, la 'espinita' del alcalde saliente de Parla

Parla está mejor ahora que hace cuatro años, opina Luis Martínez Hervás. Pero él ya no será el máximo responsable de lo que ocurra en el Ayuntamiento, porque tras no ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones y no poder revalidar el cargo se va “por responsabilidad” y por no haber cumplido su objetivo.

Martínez Hervás ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Sur para hacer balance. De lo bueno, como la reducción de 45 millones de euros de deuda o, especialmente, las acciones sociales: “la tranquilidad que se impuso en las ocupaciones ilegales de Toledo 15”, 1.600 niños más con ayudas de comedor y libros escolares, ausencia de problemas de enfrentamiento social o huelgas, etc. Pero también de lo malo, de las cuentas pendientes, la mayor de las cuales es no haber podido recuperar los terrenos junto al Hospital para crear un aparcamiento público y gratuito.

Sobre su sucesor, aunque todo apunta al socialista Ramón Jurado, el todavía alcalde en funciones considera que “cualquier suma que dé 14 me parece normal” y que nada sería “más imposible que que yo fuera alcalde y me mantuviera cuatro años”. No obstante cree que Jurado, aunque no ha tenido mucho trato con él, a nivel personal los encuentros han sido “exquisitos” pero el candidato socialista “defiende unas cosas que han llevado a Parla a la ruina”.