Víctor sobre la euforia de la afición: "Estamos encantados. Confían en nosotros"

El entrenador del Málaga Víctor Sánchez del Amo espera que su equipo siga mostrando el nivel que está encandilando a la ciudad en los dos últimos meses. El técnico madrileño regresa a la que fue su casa como jugador y entrenador, el estadio de Riazor, aunque ahora en pleno play off de ascenso a eliminatoria de ida y vuelta. "Conozco muy bien el club, la casa, la afición, cómo están en los momentos importantes y cómo arropa la afición al equipo. Cuando lo tienes de local siempre te da un plus de confianza y motivación que les ha ayudado en este tramo final de competición cuando tenían la situación complicada y en un año que ha sido bastante convulso con muchas situaciones extradeportivas que han afectado también a lo deportivo y el equipo no ha tenido estabilidad. Y eso se ha visto con un rendimiento irregular. En este tramo final se la estaban jugando con el Cádiz, que ha fallado. Ellos se han visto arropados por su gente y les ha dado ese plus de diferencia que les ha metido en el playoff y cambia las perspectivas. Ilusión, optimismo y todos a una. Todas esas situaciones anteriores que han tenido quedan de lado porque hay muchísimo en juego. Yo no tengo ninguna duda".

El malaguismo afronta esta fase final con mucha euforia, y así lo recibe Víctor. "Encantados. Eso demuestra la confianza que tienen en nuestros jugadores. Encantados por todas las iniciativas que puedan tener. Nosotros, porque estamos en el hotel y no nos dejan. Si pido permiso al hotel pongo la bandera en el balcón de la habitación. Todo lo que sea dar rienda suelta a las emociones es muy positivo. Es tremendamente importante que den rienda suelta a la confianza que tienen en el equipo”.