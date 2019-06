¿Conocía la consejera Murga las filtraciones en las OPE de Osakidetza?

"En la segunda OPE, que es la que pasé, supongo que no le importara a la doctora Murga que lo mencione, yo estaba en Mallorca. Coincidimos allí antes de que saliera el resultado del segundo examen. Coincidimos en una charla que ella había ido a dar. Como la conocía, cuando acabó, fui a hablar con ella y entonces ella me comentó: 'Para no tener el examen, lo has hecho muy bien'. Pero vamos, ya le digo, no es una persona en concreto. Es 'vox populi".

Se trata de un fragmento desvelado por eldiarionorte.es correspondiente a la declaración de la doctora Izaskun Obieta, vocal del tribunal de Cardiología, durante la investigación interna abierta por Osakidetza a raíz del escándalo por la presunta filtración de exámenes en varias especialidades médicas de la última OPE. La entonces opositora relata un episodio que se desarrolló hace quince años durante una conversación informal mantenida con la actual consejera de Salud.

La denuncia ha salpicado de lleno a Murga que este mismo viernes deberá dar explicaciones al respecto durante el pleno de control del Parlamento vasco, a petición de Elkarrekin Podemos y EH Bildu.

“Esto demuestra que el vox populi de las OPE dopadas es una realidad en Osakidetza y que hasta la propia Murga conocía. Por ello, este viernes escucharemos todas las explicaciones de la consejera y obraremos en consecuencia porque es obvio que quien tiene algo que ocultar nunca trabajara por esclarecer las filtraciones” ha señalado Cristina Macazaga, parlamentaria de Elkarrekin Podemos.

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha advertido que "ni el lehendakari ni la propia Murga pueden hacer como que aquí no ha pasado nada" porque la grabación demuestra que la consejera "estaba al tanto" de las filtraciones y "las asumía con naturalidad”.

De momento, Murga guarda silencio y la réplica ha salido del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka que ha restado importancia al episodio que se produjo hace 15 años, según ha recordado, y que a su juicio no tiene “ninguna trascendencia penal, ni política”.

Así lo ha dicho, tras mantener una conversación con la propia consejera en la que el portavoz no ha aclarado si Murga afirmó lo que la doctora Obieta dice que dijo al tiempo que ha aprovechado para cargar contra la denunciante: “si eso era 'vox pópuli', a lo mejor tiene motivos para explicar cómo accedió ella a la función pública de Osakidetza”.

“No he contrastado la existencia de esa conversación. Digo que no tiene trascendencia penal un testimonio prestado ahora de una conversación mantenida hace 15 años entre dos personas que no tenían ninguna responsabilidad política” ha afirmado, después de recalcar que Murga nunca ha formado parte de tribunal alguno.