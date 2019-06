La DGT sanciona a 55 ciclistas al año

La Dirección General de Tráfico ha puesto en los últimos cinco años 280 sanciones por el mal uso de la bicicleta. La mayoría relacionadas con distracciones, llevar puestos auriculares, circular por las aceras o no llevar casco.

Por este motivo, la DGT ha presentado este miércoles una campaña de información y concienciación en el uso de la bici. Es la primera vez que se lleva a cabo una campaña de este tipo en la provincia. El objetivo es concienciar a los usuarios de las bicicletas, sobre todo a los más jóvenes, de la responsabilidad en el uso de este vehículo y en el riesgo al que también se exponen.

La jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando, recuerda que como conductores de un vehículo, aunque no sea a motor, no pueden circular bebidos o drogados, que los menores de 16 años deben llevar casco en la ciudad y en vía interurbana, todos los ciclistas. Que no pueden circular por las aceras o que no tienen prioridad en los pasos de peatón, si no se bajan de la bici.

Por cierto que la jefa provincial de Tráfico ha dicho que hay que regular ya el uso de patinetes y patinetes eléctricos. Reconoce que es una asignatura pendiente que estuvo a punto de aprobar el anterior Gobierno de España, pero que finalmente quedó paralizado por la convocatoria de elecciones. Y recuerda que solo Madrid y Barcelona tienen normativas municipales al respecto que, además, en algunos casos son contradictorias entre sí.