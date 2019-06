Rechazadas las alegaciones contra el presupuesto y plantilla

La corporación local arandina daba hoy por finiquitado el mandato con dos plenos extraordinarios celebrados a primera hora de la mañana. El último de ellos tenía como único fin el de aprobar las actas de las sesiones anteriores y el primero servía para desestimar las alegaciones presentadas al presupuesto municipal 2019 y a la plantilla de puestos de trabajo vinculada a este documento.

El acuerdo se resolvía con las abstenciones del PSOE, Sí Se Puede Aranda, Izquierda Unida y el concejal no adscrito, Sergio Ortega. Aún estando de acuerdo con los informes técnicos que respaldaban rechazar las únicas dos alegaciones, los portavoces de los tres grupos políticos optaban por esta postura al no estar de acuerdo con el borrador, que fue aprobado el 8 de mayo con su voto en contra. “No es nuestro presupuesto y no se nos ha pedido opinión y participación en nada que tiene que ver con la redacción del presupuesto y por lo tanto entendemos que los partidos que aprobaron los presupuestos son los que tienen que dar solución a estas alegaciones”, expresaba Jonathan Gete, de IU. En la misma línea se posicionaba Laura del Pozo, de SSPA: “Nosotros estamos a favor de desestimar las alegaciones pero, teniendo en cuenta que están vinculadas a un presupuesto con el que no comulgamos, con el que estamos en contra, nos vamos abstener”. Por último, el grupo socialista argumentaba de forma parecida: “No cuestionamos los informes pero nos vamos a abstener porque este presupuesto no es el que nosotros habíamos apoyado” explicaba Ildefonso Sanz.

Con la adopción de este acuerdo, sólo queda el trámite de la publicación en el Boletín Oficial para elevar a definitivo el presupuesto de este año.