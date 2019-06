Sergio Álvarez dice adiós a la alcaldía de Cacabelos 'contento y sin reproches'

El alcalde en funciones de Cacabelos, Sergio Álvarez, el único del Bierzo que no repetirá como consecuencia de una sentencia judicial, se va contento del trabajo que ha hecho y sin nada que recriminar a nadie. Ni siquiera tiene algo que reprochar al PSOE, que impidió que encabezase su candidatura a raíz de la sentencia inhabilitadora por prevaricación. Intentó concurrir en la candidatura alternativa de Socialistas por Cacabelos y la justicia también se lo impedía, por lo que ha decidido reingresar en su puesto de trabajo y dejar atrás esta etapa en la política de la que se lleva una 'experiencia positiva', a pesar de todas esas vicisitudes. 'He dado todo por Cacabelos y no me he dejado ningunear'. aseveró.

La condena a nueve años de inhabilitación está ahora pendiente de recurso, pero ni siquiera esa decisión le preocupa porque está convencido de que hizo lo correcto en un caso en el que un funcionario le agredió, según ha mantenido Álvarez desde un principio, pero el inhabilitado es él.

Tampoco quiere recriminar nada al PSOE por haberlo apartado. De hecho, asegura que no le interesa lo que haga el Partido Socialista.