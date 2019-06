Talento deportivo en femenino

El deporte femenino se encuentra en alza. Éxitos deportivos como los logrados por 'las leonas' del Athletic o las chicas del Lointek Gernika confirman que el deporte de élite también es cosa de mujeres. Sin embargo, aún queda mucho camino que recorrer y uno de los puntos a mejorar es el referente a las posibilidades que ofrece a las mujeres el deporte en el mundo profesional.

En 2017, 1.7 millones de personas trabajaron en el campo del deporte en la Unión Europea; en Reino Unido, casi medio millón. No es así el caso en nuestro país. Desde el observatorio socioeconómico de la Universidad de Deusto y la BBK se apunta que, aun siendo un sector atractivo para emprender, trabajar y generar oportuniddes de negocio, en España las mujeres no lo ven como un ámbito accesible.

Otro dato a tener en cuenta como muestra del nicho de mercado que supone el sector del deporte es que en los últimos siete años el turismo ha crecido más del 40 % en nuestro país y, según el estudio Nuevas perspectivas en Turismo y Ocio, este territorio tiene aún camino de mejora

En Hoy por Hoy Bilbao hemos querido saber qué se está haciendo en Bizkaia o qué se debería hacer para convertir nuestro territorio en referente en este sector. Por ello, hemos puesto el foco en el evento que se celebrará este miércoles en el edificio CRAI de la Universidad de Deusto. Un acto que lleva por título 'Emprendimiento femenino en Deporte y tecnología. El deporte, tu profesión' y que se celebrará de 09.00 a 14.00 horas en el Atrio de la 7ª planta de este edificio.

Además, hemos hablado con Virginia Gómez Sierra, responsable de proyectos de transparencia en DBS, entre ellos el Observatorio BBK y Directora de MET Community. Segúnella, en Bizkaia "no tenemos en el radar crear riqueza y empleo en ese sector [el deporte]". Por ello, Gómez quiere que en Bizkaia "seamos pioneros".

También hemos contado con la presencia de Arantza Arruti (Profesora, Intra emprendedora e Investigadora en la Facultad de Psicología y educación de la Universidad de Deusto y coordinadora en MET Community) y Matxalen Laskibar, 25 años de trayectoria como deportista profesional en balonmano y squash. Esta última es socia gerente de Emtesport, una empresa que gestiona instalaciones municipales.

La emprendedora afirma que "muchísimas deportistas nos vemos sin cualificaciones por dedicar nuestra vida al deporte y te ves perdida". Ella es toda una pionera ya que "este sector no existía cuando [Emtesport] empezamos". No obstante, no duda en que su ejemplo "va a ayudar a las chicas porque hay referentes".

Noemí Barrientos es triatleta, emprendedora y changemaker, fundadora de HERA, y ha sido elegida una de las 30 mujeres top emprendedoras en Lisboa. Reclama más presencia femenina en el mundo laboral en torno al deporte: "Que nos dejen entrar; que ellos entren algo más en casa" ha dicho.

Ana Rosell es presidenta del CD Tacón y estará presente en las jornada del miércoles en la Biblioteca de la Universidad de Deusto. Reclama oportunidades para las mujeres y afirma que "los techos de cristal evidentemente existen pero ahí estamos las mujeres para romperlos".