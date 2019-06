El PSPV se reúne hoy con Compromís y Unides Podem para avanzar en la reedición del pacte del Grau

El PSPV se reunirá esta mañana, a las nueve y media, con Unides Podem y Compromís para avanzar en las negociaciones para reeditar el pacte del Grau en el Ayuntamiento de Castelló. Fuentes de las tres formaciones han explicado a Radio Castellón que la intención es llegar a un acuerdo antes del sábado, cuando se celebra el pleno de investidura.

El PSPV, que de momento se ha reunido con ambas formaciones por separado, ha planteado que el contenido del posible pacto de gobierno debe girar en torno al programa electoral socialista. Por su parte, Compromís ha aportado una selección de 78 propuestas de su programa electoral con el objetivo de que puedan debatirse. El portavoz socialista, Rafa Simó, ha explicado en la tertulia de Radio Castellón que hasta el momento han avanzado más con la confluencia que lidera Podem, en el tema de competencias, que con Compromís. Simó ha señalado que es evidente, que les gustaría gobernar en coalición, admite, que de momento, hay buena sintonía, y apela a la generosidad.

Simó ha recordado, que pase lo que pase en las negociaciones, Amparo Marco, será la alcaldesa el próximo sábado, porque han sido la fuerza mayoritaria en las elecciones.

Fuentes de Compromís han señalado que de momento, todavía no existe un acuerdo, porque falta por concretar el reparto de las áreas y no hay un programa consensuado. Sobre la estructura municipal. El PSPV ha planteado un nuevo diseño de las áreas de gestión que Compromís ve necesario acompañarlo de una realidad administrativa y un presupuesto. Francesc Mezquita, de Compromís, ha explicado que el acuerdo debe ser estable y que el PSPV no debe dejarse llevar por los resultados electorales para firmar el acuerdo, porque los socialistas han conseguido unos buenos resultados gracias a las políticas, que han desarrollado en el pacte del Grau.

Por su parte, Unides Podem quiere estar al frente de las concejalías de Transición Ecológica, Medio Ambiente y Vivienda. Ayer, la confluencia de partidos celebró una asamblea para valorar el estado del pacto. Cabe recordar, que en la última legislatura sí han apoyado el pacto, pero se han quedado al margen en el gobierno, a petición de la asamblea.