Crisis no resuelta en el Club Deportivo Tenerife. El presidente del representativo, Miguel Concepción, se niega al cese de Juan Amador. Su respuesta ha sido negativa y tajante ante la sugerencia que le han hecho desde ámbitos empresariales. También la clase política advierte de la necesidad de cambios urgentes en el seno la entidad. Recientemente, desde el Cabildo Insular se le pedía "abrir una reflexión para no seguir así", en alusión a la dinámica decadente del equipo y a la imagen que ofrece a su alrededor. Las declaraciones que formuló Carlos Alonso en Radio Club Tenerife tuvieron un enorme impacto, por cuanto el máximo mandatario de la corporación insular se sumó a las voces que pedían públicamente un giro en el conjunto insular.

Según ha podido saber la SER, Concepción aboga por mantener a Amador, su hombre de confianza durante sus 13 años de mandato. Su voluntad es que continúe al menos un año más.

La sugerencia que le habían planteado al jerarca palmero no era el despido del gerente, sino negociar una prejubilación. Amador es una de las figuras más frecuentemente señaladas por el anquilosamiento del club y su gestión poco eficiente. Ya estuvo en entredicho durante el año que ocupó la dirección general Víctor Pérez Borrego, cuando a éste último se le dio carta blanca para proponer su cese. No obstante, a su entrada al club prefirió mantenerlo. Los cambios iban a producirse al comenzar su segunda temporada en la entidad, pero el contrato no le fue renovado.

Para el cargo de Amador se le han sugerido al consejo de administración los mismos nombres que el año pasado, pero Concepción se mantiene -a día de hoy- tajante en su decisión de mantenerle en la gerencia. No tanto por su valía profesional como sí por su vasto conocimiento de la estructura accionarial del club. De hecho, el presidente le considera su principal aliado y asesor para n los diferentes procesos de compra-venta de acciones que puedan producirse, así como en la captación de apoyos en las juntas generales.

El presidente no ha sido tan tajante en la defensa de otro alto cargo cuestionado, como es Javier Armas Padilla. En todo caso, parece improbable que disuelva la conocida como 'triple A', como así se alude al triplete de cargos de su más absoluta confianza que gestionan departamentos clave en la estructura blanquiazul (Armas, Abad y Amador). Al 'dircom' blanquiazul se le achaca el creciente distanciamiento de la institución con los medios de comunicación y el desgaste en la imagen que ofrece al exterior. De hecho, ha trascendido que en la segunda mitad de la temporada incluso un medio público como Televisión Canaria dejó de solicitar entrevistas al club. En la entidad entienden que no pueden seguir "quemando puentes". Ya el trabajo de Armas quedó en evidencia un año antes, cuando se vio abocado a pedir disculpas a algunos de los actores implicados en la campaña de venta de abonos, cuya creatividad y lema se filtraron antes de tiempo.

Concepción tiene previsto comparecer en los próximos días. Durante esta semana ha estado preparando a conciencia su discurso y respuestas ante los periodistas. Anunciará cambios respecto a la temporada pasada para que no se reproduzcan los graves errores cometidos durante el curso anterior, pero ya ha advertido a su círculo más próximo que no se plantea prescindir de Juan Amador.

En las próximas fechas, le insistirán sobre la necesidad de un giro y la conveniencia de que haya cambios en el 'staff'. En este sentido, el presidente del Cabildo Insular tiene previsto solicitar una reunión con Concepción para incidir en que el Tenerife no puede continuar en esta situación de deriva. Carlos Alonso está dispuesto a tomar cartas en el asunto. Ahora bien, quienes han intentado persuadir al presidente blanquiazul de que dé un golpe sobre la mesa, no han logrado todavía su propósito.