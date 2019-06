David Valverde "Dada": "Tenemos que ser ambiciosos y dar un salto de calidad"

Después de haber cuajado otra temporada histórica al frente del primer equipo del Nueva Elda F. S. logrando por segunda temporada consecutiva, la clasificación para jugar La Copa del Rey al haber acabado tercer clasificado, empatado a puntos con el segundo, en la liga regular del Grupo 4 de la Segunda B del fútbol sala español, David Valverde “Dada” ha abierto las puertas de su casa a los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para hacer balance de una campaña que ha consolidado a la entidad que preside Paqui Sánchez como una de las mejores de la categoría además de haber estructurado, no sin esfuerzo, los cimientos para seguir compitiendo en la liga de bronce.

Dada sigue inmerso en un proceso de formación a través de clinics, charlas y conferencias a las que asiste para ir mirando hacia un futuro en los banquillos mucho más ambiciosos, aunque, como ha reconocido, “yo formo parte del proyecto del Nueva Elda y estoy muy a gusto aquí” sin hacerle ascos, aunque sea con la boca pequeña, a una oportunidad que le catapulte o aproxime a la élite de los técnicos de España.

David Valverde "Dada" / Cadena SER

El entrenador del equipo eldense se ha referido a los pequeños detalles que han impedido a su equipo no solo arrebatarle la segunda plaza al Leganés F. S. sino haber pujado por el campeonato de liga que finalmente obtuvo el Ciudad de Móstoles, aunque no pudo lograr el ascenso.

David Valverde apunta a “la unión del vestuario” como uno de los motivos para haber hecho tan buen trabajo y no duda a la hora de achacar al “magnífico plan de base que tiene el club” como el eje para que el club eldense sea envidiado asegurando que “hay muy pocos clubes en España cuya base tenga los mismos planteamientos técnicos que el primer equipo y en eso estamos muy coordinados Rafa Arenas y yo”.

Ha lamentado la salida de Javi Amorós al UMA Antequera de Segunda División, aunque reconoce que “era una muy buena oportunidad tanto académica como deportiva para él y nos alegramos de que vulva a una casa que conoce muy bien”. Se ha referido a más bajas y altas que se puedan producir, Dada no cree que haya demasiadas bajas, pero deja entrever algún retorno y la llagada de algún que otro jugador aseverando que “tenemos una base de equipo muy buena y con un par de pinceladas o tres, ganaríamos muchos enteros”.

Dada considera que “ha llegado el momento de ser más ambiciosos y buscar objetivos más importantes que nos den pie a meternos en el play off que se rumorea que va a implantar la federación la próxima temporada”.

Sobre su futuro y el de su equipo de trabajo, David Valverde se reunirá en unos días con la directiva y el director deportivo para tomar una decisión, aunque no niega que “estoy muy contento en Elda y no creo que haya problemas para continuar, aunque tenemos que hablarlo con calma”.