Feijoo: "Ya está bien de que el PSOE pueda gobernar cuando pierde"

Sesión de control en el Parlamento de Galicia con referencias a las negociaciones que se llevan a cabo para la investidura de alcaldes en los concellos. Feijoo, presidente de la Xunta y presidente del Partido Popular de Galicia, no parece sentirse concernido por los pactos de su partido en Madrid, aquí le conviene más seguir defendiendo que gobierne la lista más votada. Y así lo ha repetido esta mañana en una sesión de control en la que la oposición le preguntaba sobre el futuro de las industrias gallegas.

Ya está bien de que el PSOE pueda gobernar cuando le dé la gana, gane o pierda, y de que el PP no pueda gobernar cuando gana. Digo en nombre de los gallegos y de la democracia que ya está bien.

Y es que el PP en Galicia no tiene con quien pactar. Feijoo no habló de Vox, si lo hizo Xaquin Fernandez Leiceaga, el portavoz socialista no dejo pasar la oportunidad de recordarle los pactos del PP con Vox.

Sobre las preguntas en relación con la caída de producción industrial, Feijoo ha vuelto a acusar al gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir sus promesas. Ana Pontón, la portavoz del Bloque, le recordó que la Xunta tiene competencias exclusivas en la materia.