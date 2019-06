El metal, el rap y el rock conviven a la perfección en nuestra sección musical de esta semana en la que, como cada miércoles, ampliamos nuestro repertorio con la ayuda de nuestros músicos, en esta ocasión con David Serra en solitario.

Serra nos propone el tema 'Bull on Parade', de la banda Rage Against the Machine y la canción 'Learn to Fly', de Foo Fighters. Dos bandas míticas para poner un poco de ritmo a este miércoles en 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera'.