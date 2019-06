El ayuntamiento de Jódar reduce el déficit de tesorería de los casi 3,5 millones de euros en 2010 a poco más de 364.000 en 2017

Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal, que no será la última, puesto que habrá otra para este miércoles 12 de junio, para cerrar definitivamente esta legislatura, con la aprobación de las actas de las sesiones que quedan pendientes, antes de la constitución de la nueva corporación el próximo 15 de junio. Con la presencia de tres de los cinco grupos que la integran, PSOE, IU y PP, no comparecieron el grupo de Ganemos Jódar, Manoli Blanco Moreno, ni el concejal no adscrito, Juan López.

Aprueba por unanimidad casi todos los puntos incluidos en el orden del día, entre ellos las fiestas locales para 2020, que serán el 15 de mayo y el 14 de septiembre. Además, la ‘Declaración de Urgencia de la Sesión’, ‘Actas de las sesiones anteriores’, ‘Decretos de la alcaldía’, ‘Modelos sobre la Declaración de causas de posible incompatibilidad, actividades y declaraciones de bienes de los concejales’, ‘Inventario toponímico de asentamientos en Jódar’, ‘Plan local de actividades culturales’ a incluir en el convenio con la Diputación Provincial de Jaén, ‘Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2019’ (11.672 habitantes), ‘Subvención al CD Jaén Mar de Olivos’ para la celebración del Rally de Todo Terreno ‘Jaén Mar de Olivos’ y dos ‘Expedientes de modificación de Créditos’.

Solo en el punto que trata y aprueba la Cuenta General del Ayuntamiento de Jódar a 2017, se abstiene el PP y vota en contra Izquierda Unida, solo vota a favor el PSOE. Una cuenta general que supone una importante reducción del remanente de tesorería negativa, de los casi 3,5 millones de euros en 2010 a poco más de 364 mil en 2017, así lo explicaba el alcalde en funciones, José Luis Hidalgo, “… ¿Y qué nos dicen estas cuentas? Esto son números, esto ya no son versiones políticas de campaña electoral, que uno diga que deba más, que otro diga que se debe menos… Esos números dicen que en el último presupuesto liquidado por los anteriores equipos de gobierno (IU-PP), hubo un remanente de tesorería negativo de 3.488.000 euros, casi 3,5 millones. Remanente de tesorería negativo quiere decir lo que te has gastado que no tenías… A este remanente de tesorería había que añadirle unos 600.000 euros más en facturas sin consignación presupuestaria y 1.400.000 euros más en facturas pendientes de aplicación… Estaríamos hablando de 5,5 millones de euros… Gastos realizados sin tener ingresos para eso. Eso fue lo que llevó a que en el año 2.012 este ayuntamiento fuese, prácticamente, intervenido y que nos tuviéramos que someter a un ‘Plan de Ajuste’. Era un ayuntamiento que venía de gastar, años tras año, mucho más de lo que ingresaba. De ahí las deudas con los proveedores, de ahí las nóminas sin pagar, la Seguridad Social sin pagar y todo ese mal endémico que se arrastraba. ¿Cuál es la situación que se refleja en las cuentas de 2017? Esos 3,5 millones de euros ya tan solo son 364.000 euros… Durante estos años hemos ido ingresando lo que se necesitaba, hemos ido gastando lo que se necesitaba y, también, hemos ido liquidando las deudas anteriores… Estos son números que van al Ministerio. Cuando salga el resultado de 2018, en unos meses, que también tienen un buen resultado presupuestario, nos habremos comido por completo ese remanente de tesorería negativo… En un par de años conseguiremos liquidar la situación, nos habremos adelantado, en varios años, a lo previsto en el ‘Plan de Ajuste’ y este ayuntamiento volverá a ser libre, económicamente, y cada vez que tengamos un remanente, ya, positivo, cada vez en la liquidación de presupuestos nos haya sobrado un dinero, podremos invertirlo en el año siguiente… Seguiremos en esa línea de sanear nuestro ayuntamiento y nuestro pueblo…”.

Hidalgo explicaba antes nuestros micrófonos que se ha conseguido, “… Una de las cuestiones graves, cuando entramos, es que no estaba la Seguridad Social, se debía 1.300.000 euros. Se negoció con la Seguridad Social y la fuimos pagando, año a año, durante cuatro años, esto lo pagamos en la legislatura anterior. Pero a la misma vez teníamos sentencias judiciales, contra el anterior equipo de gobierno (PP-IU), que tenía que pagar este pueblo, por las mal llevadas expropiaciones del instituto y por el mal llevado convenio con COVIAL (Barrio de las Palmeras)… Y no pagaron ellos. Recibía yo, como alcalde, estuve, año y medio, recibiendo escritos del juzgado, instándome al cumplimiento de las sentencias, pidiéndome responsabilidad personal a mí, con multas que iban de 1.000 a 1.500 euros, contra mi persona… Aguantamos, presentamos alegaciones en los juzgados… Se trataba de terminar de pagar, primero, la Seguridad Social, para poder meternos en el siguiente préstamo y pagar esta otra deuda. Si lo hubiésemos juntado todo, simplemente, el ayuntamiento se hubiera colapsado. Estuve, año y medio, recibiendo yo, personalmente, esto ya iba contra mí, porque no estaba cumpliendo la sentencia, que iba contra el anterior alcalde, pero que ya estaba gobernando yo y tenía que cumplirla. Estuvimos aguantando, hasta que terminamos de pagar la Seguridad Social y nos fuimos a los bancos, sacamos ese préstamo, precisamente, porque los bancos entendieron que ya si éramos solventes, que sabíamos gestionar, y que nos podían conceder este préstamo. Si no eso también podría haber colapsado el ayuntamiento…”.