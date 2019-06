Hasta seis renuncias para tomar posesión como concejales en la nueva corporación

Esta mañana, última sesión del pleno municipal de la actual legislatura, de mero trámite, para aprobar el acta de la anterior sesión.

Que aprovechaban los portavoces de los grupos asistentes, también solo PSOE, IU y PP, como en la anterior sesión, sin presencia del grupo de Ganemos ni del concejal no adscrito, para despedir a los pocos concejales que no van a continuar y cerrar la legislatura.

Según nos confirmaba la portavoz de IU, Juana Cazorla, tenemos que rectificar, al final no serán dos integrantes de la candidatura de Izquierda Unida, el nº 3, concejal electo, representando al PCPA, y la nº 4 María José López, independiente, que debiera ser su sustituta, que renuncian. Hay que sumar también la renuncia de Mª Cruz Ratia, candidata nº 5. Serán tres renuncias.

Será el candidato nº 6, Mateo Justicia, el que accederá al acta de concejal, una vez que lo autorice la Junta Electoral de zona, por lo que pendiente queda que pueda ser en la sesión de constitución, el próximo sábado a las 12 del mediodía.

También se ha confirmado la renuncia en la candidatura del PSOE, la candidata nº 4, María Isabel del Moral, que lo hace, en este caso, por incompatibilidad con su actual puesto de trabajo. Del Moral será sustituida por el actual concejal Enrique Yerves.

Recordemos que no repetirán 2 concejales del grupo del PSOE, Mariola Viedma y Diego Germán, por Izquierda Unida, Mª Cruz Ratia, la única concejala de Ganemos, Manuela Blanco y hoy también se ha confirmado la del concejal no adscrito, Juan López.

La mayor sorpresa ha llegado esta mañana, prácticamente cuando se estaba celebrando la última sesión de esta legislatura, y apenas a 72 horas de la constitución de la nueva corporación, con la renuncia del que fuera candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Juan López, con el que también se va su mano derecha, desde la creación de su anterior partido, el Andalucista, José Herrera Morillas. Dejando los dos lugar para la candidata nº 3, Josefina Cano Marín, que será la concejala por Ciudadanos.

El candidato de Ciudadanos, Juan López, ha confirmado su decisión en su perfil de una red social, argumenta motivos particulares, personales y de salud, “… Esta mañana he renunciado a mi acta como concejal en el Ayuntamiento de Jódar.

Esto NO es un adiós, es hasta pronto. Sólo apartarme un tiempo de la primera plana política, NO dejarlo definitivamente.

El motivo no es otro que personal, por una serie de circunstancias particulares, personales y de salud que vienen ocurriendo desde hace unos meses y que me han llevado a tomar esta decisión.

Quiero dar las GRACIAS a todas las personas que me han apoyado desde que inicié mi andadura política allá por el año 2013 y que han estado incondicionalmente conmigo, en cada decisión que he tomado a lo largo de los años.

NO me arrepiento en absoluto de nada de lo que políticamente he hecho. DE NADA.

No me gustaría que nadie se sienta defraudado o decepcionado pues no os quepa duda de que mis proyectos y propuestas, mis ideas, se cumplirán pues ya se está haciendo.

Dejo a una mujer al cargo de la concejalía que es un ejemplo de superación y valía en la vida. Seguiré apoyándole y trabajando para que tengamos el Jódar que merecemos.

Cuando pase un poco el tiempo Dios dirá, ahora necesito centrarme en otras cuestiones y no descuidar mi salud, que ya está lo suficientemente mermada por el trabajo que realizo a diario.

Me quedo con el respeto que prácticamente todo el pueblo me ha dado a lo largo de los años. No hay más que ver los logros, en un pueblo histórico de izquierdas, o al menos eso dicen algunos... sacar un concejal con un partido de centro-derecha , eso es una VICTORIA.

Porque yo me siento victorioso, y no derrotado. Las dos veces que he concurrido a unas elecciones he sido recompensado. GRACIAS JÓDAR.

Quizás algunos con esto se alegren, no lo sé... ni me importa. Sólo me importa mi familia y mi vida, dejando como dejo la responsabilidad de mis votantes en buenas manos…

Seguiré trabajando en la medida de mis posibilidades por la cultura de mi pueblo, con mi negocio mientras la gente de Jódar quiera, y si algún día no puedo seguir así buscaré trabajo para seguir adelante con mi familia, porque no se me caen los anillos por trabajar, si hubiera querido otra cosa quizás hubiese actuado de otra manera en política… creo que no hace falta dar más detalles...

A los que algún día se ríen de mí por haber querido lo mejor para mi pueblo sólo decirles que la vida ya se está riendo de ellos... porque demuestran el tipo de personas que son... tampoco explico más...

Lo dicho, seguiré pero en segundo plano.

Creo que he ganado en política más que he perdido, me refiero a amistades, gente, etc...

GRACIAS a los que me decís que siempre seré vuestro alcalde, a los que lucháis por el pueblo a vuestra manera, que sois muchos, porque estáis viendo la realidad como yo la veo... como es… y no como se pinta…

MIL GRACIAS.

Hasta Pronto.

Un abrazo.

PD: No me gustaría tener que cortar los comentarios si veo que haya gente que no respete u opine sin tener derecho… practiquemos la libertad.

Gracias…”.

Por último, señalamos que la sesión de constitución de la nueva corporación será el próximo sábado, 15 de junio a las 12 del mediodía.