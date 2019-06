El PP ha ofrecido a Ciudadanos la vicepresidencia del Gobierno murciano

Son las 5 claves ahora mismo para la formación del gobierno regional.

La primera y segunda nos llegan de fuentes de la dirección nacional de ciudadanos. Según ha sabido Radio Murcia, en las negociaciones entre PP y Ciudadanos se ha hablado ya de Presidencia -certificar por escrito como en Madrid que será para López Miras- y de vicepresidencia -que se ha ofrecido a Ciudadanos y que probablemente ocuparía Isabel Franco. Esas negociaciones ciudadanos dice que están "avanzadas pero no cerradas". EL PP da el acuerdo casi por cerrado, dicen estas fuentes, pero ciudadanos insiste en que sólo está "avanzado".

El presidente en funciones, Fernando López Miras ha señalado, al ser preguntado por si se sentiría comodo con una vicepresidencia de otro partido, que "lo importante es un buen acuerdo" y que no es su prioridad estar comodo o no.

La tercera es que los socialistas han bajado los brazos tras lo ocurrido ayer en la Asamblea. Fuentes de la ejecutiva dan por hecho el gobierno regional y el de la capital para el PP pero no descartan al 100% la posibilidad de que frague el pacto con Ciudadanos en Murcia capital: "Ciudadanos todavía está a tiempo".

La cuarta es sobre VOX y tiene un color "Verde". No sólo es el color de VOX, el partido liderado por Santiago Abascal. También es el color en el que, ahora mismo, se encuentra la negociación para hacer un gobierno de centro derecha en la Región de Murcia. Esa valoración la comparten tanto PP como Vox, pero con lecturas diferentes.

Y la quinta se enlaza con la cuarta y viene del PP: El PP dice que un posible acuerdo para forma gobierno "no puede estar maduro" porque sólo se han reunido una vez, y aunque la sintonía fue estupenda, aún hay muchos aspectos en los que seguir negociando. VOX, por contra, cree que está "verde" ante los vetos de una de las tres patas de la mesa del acuerdo, Ciudadanos, que se niega a reunirse con ellos.

Luis Gestoso, integrante de la comisión negociadora de VOX, asegura en la SER que con esa actitud de Ciudadanos será difícil llegar a un acuerdo. Ellos están dispuestos a apoyar al PP de forma incondicional, ante la coincidencia ideológica, pero no van a 'prestar' los votos a la formación naranja, cuando "pone cordones sanitarios y muestra su desprecio hacia VOX y sus votantes".

De hecho, si Cs entra en el gobierno, ellos también quieren estar. "Tenemos los mismos derechos que Cs, porque casi tenemos los mismos votos", espeta Gestoso.

Aspecto este que desde Ciudadanos ven como un órdago de la formación de Abascal para forzarles a negociar. "Nosotros no nos hemos movido ni un ápice: dijimos que no nos sentaríamos a negociar con VOX, y no lo vamos a hacer", nos cuentan fuentes de Ciudadanos, que no aclaran que esté descartada la opción de pactar con el PSOE.

Precisamente Gestoso cree que hay intención desde Cs de pactar con el PSOE. No se entiende otra cosa, ante el veto de los naranjas a formar gobierno con ellos.

López Miras insiste en que le gustaría que se prolongara el acuerdo que hubo para la Asamblea de cara al gobierno y que los contactos con Ciudadanos son permanentees. Sobre si VOX puede ser un escollo para pactar con Ciudadanos ha señalado que eso se lo pregunten a otros partidos, "mi voluntad, -ha dicho- es la de negociar con todos.

Desde el PP, emplazan cualquier avance en la negociación hasta pasada la constitución de los ayuntamientos, previsto para este sábado 15. Después de eso, habrá que seguir trabajando en limar las líneas rojas. José Miguel Luengo es optimista, porque cree que la voluntad de Cs y VOX es de llegar a un acuerdo entre las fuerzas de la derecha, que han sido mayoritarias en las urnas.

Las reuniones se sucederán a partir de la próxima semana.

Pero antes habrá reuniones para ver que pasa con algunos ayuntamientos donde Cs es llave.

Negociaciones municipales

El PSOE pedirá a Cs que de libertad para negociar a sus candidatos en los once municipios donde son llave

Tras dar por perdido el gobierno regional y el ayuntamiento de Murcia, aunque dicen que ahí lo seguiran intentando, el partido socialista está a la espera de una reunión con Ciudadanos, que se producirá entre hoy y mañana, para hablar de los municipios donde hay posibilidades de gobernar a través de pactos con la formación naranja. Una reunión en la que mirarán municipio a municipio y en la que a parte de pedir que se de libertad para negociar en cada ayuntamiento y no se imponga desde Madrid. Además, aseguran fuentes socialistas que no tienen inconveniente en la entrada de Cs en los gobiernos municipales.

Aunque no son optimistas del todo, desde el PSOE dicen que van a luchar hasta el final para tratar de llegar a acuerdos. En el caso de Murcia el PSOE dice que Cs está a tiempo de regenerar de verdad el municipio apartando al PP y sus redes clientelares. La Ejecutiva Municipal Socialista en Murcia ha informado de que el ofrecimiento del PSOE a Cs para desarrollar una auténtica y completa regeneración política e institucional sigue en pie, "aunque no se trata sólo del municipio de Murcia sino de toda la Región porque las supuestas redes clientelares llegan a todos los rincones donde gobierna el PP".

Por su parte, Ballesta habla de "importantes avances" en las negociaciones con Ciudadanos. El alcalde en funciones ha dicho en el maratón de donación de Sangre que el diálogo con la formación naranja es fluido y sincero.

José Ballesta insiste en que en trabajan en un documento de gobernabilidad en el que se han fusionado ideas del PP y Ciudadanos, y señala que los avances para llegar a un acuerdo son importantes.

El cabeza de lista de Ciudadanos en el ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, que está "dispuesto" y tiene "ganas" de "asumir responsabilidades", ha destacado la importancia de que los concejales que lleguen a un acuerdo de gobierno en el consistorio deberán trabajar "codo con codo" durante toda la legislatura.

En declaraciones a los periodistas, Gómez ha apuntado que la dirección del partido continúa trabajando para "conseguir un gobierno estable" en el ayuntamiento, por lo que "está todo sobre la mesa" y no se descarta aún ninguna opción.

No obstante, ha recordado que en el ayuntamiento Cs solo ha logrado mantener los cuatro ediles que ya obtuvo la pasada legislatura y "gobernar con cuatro concejales es difícil", por lo que "hay que ser realista" y trabajar para formar un gobierno en el que los ediles que sumen la mayoría absoluta (15) trabajen cuatro años "codo con codo".

Luego hay otros municipios, donde también van a intetar llegar a acuerdos, como Caravaca y Cehegín. En este último, los socialistas no se muestran muy optimistas y creen que ya hay contactos entre PP y Cs. Aquí, el PSOE tiene ocho concejales, pero la suma de PP, 5 y Cs, 4, puede darle la alcaldía al PP.

En otros municipios, es necesario el concurso de VOX, como es el caso, además de Lorca, de Ceutí o Fuente Alamo.

Así hasta en once municipios, Murcia, Lorca, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, Albudeite, Aledo, Cehegín, Fuente Álamo, Fortuna, Pliego o Ceutí donde habiendo ganado el partido socialista, aún no está claro quien gobernará y la constitución de los ayuntamientos es, recordamos, este próximo sábado.

Cartagena

Este sábado a las 10 de la mañana se constituirá la nueva corporación en el Ayuntamiento de Cartagena y a día de hoy son todo especulaciones sobre la gobernabilidad en el consistorio tras no contar MC, que ha sido la lista más votada con los votos suficientes para formar gobierno y de hacerlo sería en minoría con tan solo 8 concejales al no contar con el respaldo ni de PP, PSOE ni Cs. José Lopez candidato de MC recordemos que ya dijo a esta emisora que está dispuesto a gobernar en solitario con acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura.

Sin embargo estos día se habla de una alternativa, para quitarle la alcaldìa a MC, tras no salir adelante la propuesta del PP, de gobernar conjuntamente con PSOE. Una propuesta que pasaría por dar la alcaldía a Cs con el apoyo de PP y PSOE.

Manuel Padín candidato de Cs reconoce que estos rumores están, pero que a fecha de hoy no se ha reunido con ningun partido ni para garantizar la gobernabilidad ni para organizar el personal en el ayuntamiento

Padín pide que los grupos politicos se pongan de acuerdo y afirma que no se ha pronunciado ante la posibilidad de ser alcalde

Manuel Padín ha dicho finalmente que todo lo que sea bueno para Cartagena, Cs va a estar ahí sin mirar los colores políticos, por eso estuvo a favor de la propuesta hecha por la candidata popular Noelia Arroyo de hacer un gobierno a tres bandas con PSOE y Cs

Recordemos que el ayuntamiento de Cartagena de los 27 concejales, 8 son de MC, 7 del PP, 6 de PSOE , 2 de Unidas Podemos, 2 de Cs y otros dos de VOX .

Lorca

En Lorca, donde el PP depende del apoyo de Vox y Ciudadanos para seguir al frente del Ayuntamiento, ho habrá negociaciones a nivel local hasta que se produzca un acuerdo en las diferentes mesas de negociación que a nivel regional ha abierto el PP con estos dos partidos. Lo decía el alcalde en Funciones, Fulgencio Gil, quien, en todo caso, reconoce que las negociaciones "van por buen camino".

Aunque en un principio, Fulgencio Gil estaba dispuesto a gobernar en minoría si no había acuerdo con otros partidos, hoy dejaba la puerta abierta y prácticamente daba por hecho que habrá representación de estas dos formaciones en el próximo ejecutivo municipal.

Como el resto de Ayuntamientos, la sesión constitutiva de la corporación municipal será el sábado, a las 12 en el Teatro Guerra.