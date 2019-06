Yo me hago esta pregunta con mucha frecuencia y no solo para saber sise gasta con transparencia, con el respeto a las leyes, que ya hemos descubierto que no y que en mayor o menor medida la corrupción, amiguismos, etc. se ven en casi todas las administraciones.

Yo me refiero a si ¿de verdad hace falta, es lo más necesario?, la pregunta normal que nos hacemos todas las personas cuando tienes que gastar un dinero, pero que parece que quienes administran y gestionan los dineros públicos, no se lo preguntan.

Vamos a hacer un repaso breve y sin mucha profundidad del dinero público gastado de forma bastante absurda e inútil.

Por ejemplo, ¿cuántos estudios sobre qué hacer con el tren llevamos? Que si soterramos, que si aéreo, que si desviamos la estación, que si largo que si corto. Y ¿para qué tantos estudios? con el dinero que se ha dedicado, la próxima vez que alguien hable del tren, seguro que propone “otro estudio”. Otro ejemplo, la marquesina que se colocó entre la Plaza de Abastos y la Diputación, diseño, ponerla, quitarla y ahora para rematar una instalación de bar cerrada e inoperativa. Claro que para instalaciones inoperativas totalmente, el “quiosco” que han colocado a los pies de la estatua del Cristo que además de feo no ha tenido ninguna utilidad. Lo mismo me pasa con los dineros que destinan las administraciones a las campañas de “potenciar el comercio” y solo se benefician los establecimientos del centro de la ciudad y el resto tienen que sobre vivir como pueden sin ayudas.

Me pasa lo mismo con los “fondos europeos” que parece que como llegan de Europa… son un regalo y se destinan por ejemplo para aportar dinero a Renault en la formación de sus futuros empleados en el aula de automoción del centro EFIDES, y al final tenemos los mismos contratos eventuales y sujetos a la situación del mercado, por eso también me genera muchas dudas el más de medio millón de euros que el Ayuntamiento dedicará a la instalación del aula del café. ¿Esto era lo más prioritario en nuestra ciudad en estos momentos? Esperemos que el tiempo no nos diga que fue, una vez más un gasto de dinero público “provechoso” para las empresas e inútil para la ciudadanía.