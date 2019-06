Mario Simón dice que no hay nada cerrado y Miriam Andrés pide que se escuche a las urnas

Ante el silencio de Alfonso Polanco sobre los posibles pactos postelectorales, quienes sí que han hablado han sido los líderes de Ciudadanos y PSOE que tampoco pueden aportar ninguna certeza sobre la investidura del que será alcalde o alcaldesa de Palencia el próximo sábado.

Desde C's, Mario Simón asegura que "no hay nada cerrado" y pide paciencia ante las informaciones de las últimas horas, que pueden haberse interpretado como "contradictorias". Afirma que además de buscar lo mejor para la ciudad, también tienen que "cumplir los dictámenes del partido" e interpretarlos, por lo que no puede aseverar que el veto de los 8 años de mandato se vaya a materializar o no en el caso de Palencia.

Por su parte Miriam Andrés pide a los concejales que escuchen a las urnas y la voluntad de los palentinos. Lamenta que el candidato autonómico de Ciudadanos, Francisco Igea, no haya cumplido con su premisa de regeneración y vaya a posibilitar que el PP se perpetúe en la comunidad. Sigue manteniendo que lo ideal sería gobernar en solitario y en minoría pero reconoce que quien tiene la llave de gobierno puede poner sobre la mesa exigencias, aunque matiza que se atenderán siempre y cuando lo que se priorice sean las propuestas programáticas.

Unas declaraciones que se han recogido minutos antes del comienzo del que ha sido el último pleno municipal de este mandato, en el que varios concejales de todas las formaciones han tomado la palabra para despedirse, agradecer el trabajo y dedicación de los ediles y tener un recuerdo para el fallecido David Vázquez.