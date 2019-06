Esporrín (PSN): "Ni vamos a estudiar ni a negociar la propuesta de Asiron"

La cabeza de lista del PSN en Pamplona Maite Esporrín mantiene que se votará sí misma en la elección de la alcaldía el sábado 15 de junio. Esporrín rechaza las invitaciones a dialogar por parte del todavía alcalde en funciones Joseba Asiron, de EH Bildu, y de Enrique Maya, de Navarra+, que ha apremiado al grupo municipal socialista a que voten en blanco para no hacer depender la alcaldía de los votos de EH Bildu.

Esporrín alude a las "profundas diferencias ideológicas y brechas éticas" que les separa de EH Bildu: "Por supuesto que no vamos a estudiar ni negociar" el documento remitido por correo electrónico por parte de Asiron. De Enrique Maya, dice Esporrín que le ve "muy nervioso; no es quién para decir al PSN qué tenemos que hacer". La socialista admite que la agrupación de Pamplona no es una isla dentro del PSN y tampoco fuera del PSOE en España: "Sabemos que todo está relacionado pero en principio seguimos con la idea de votarnos a nosotros mismos" aunque admite que hasta el sábado "pueden cambiar las cosas". Esporrín ha recordado que hace cuatro años, cuando salió elegido alcalde Asiron, también optaron los ediles socialistas por votar a su cabeza de lista.