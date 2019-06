Alexander Isak ya ejerce como nuevo jugador de la Real Sociedad. Ha sido presentado oficialmente esta tarde en Zubieta posando por sorpresa con la nueva camiseta txuri-urdin para la próxima temporada. Ha sido el presiente, Jokin Aperribay, quien le ha dado la bienvenida. “Muchas gracias por venir, ha sido una negociación bastante rápida porque han puesto mucho de su parte para que se cerrar este jugador por el que teníamos mucho interés en su fichaje. Estará con nosotros para los cinco próximos años. Muchas gracias por haber escogido a la Real y esperamos que tenga muchos éxitos”. A pesar de que la Real no puede desvelar los detalles de la operación por un acuerdo de confidencialidad con el Borussia Dortmund, el Diario AS puede contar que finalmente se pagan 6,5 euros por el fichaje de Isak, más otros 700.000 euros en variables. Además, el club alemán se guarda una opción de recompra valorada en 30 millones de euros.

APERRIBAY NO ES TAJANTE CON LA SALIDA DE wILLIAN jOSÉ Después de la rueda de prensa, el presidente de la Real, Jokin Aperribay, ha repasado otros temas de la actualidad del club donostiarra. -Oferta por Willian José. “Estamos tranquilos con Willian José, el club no va a hacer nada para que salga. Por nuestra parte tranquilidad, si el agente nos pide algún movimiento, ya veremos”. -Fichajes jóvenes. “Lo que se busca es que haya talento. Es verdad que tenemos una plantilla joven, tenemos que tener paciencia para juntar generaciones y poder crecer. La Real tiene mimbres para hacer un gran equipo de futuro”. -OYARZABAL interesa al Barça. “Lo que no podemos decidir no nos preocupa y si llega algo con Mikel, veremos. Pero Oyarzabal está muy contento en la Real. Debemos estudiar cómo están nuestros jugadores para ayudarles a crecer y para el club también crezca. Tenemos jugadores y una cantera con mucho talento. Y eso hay que unirlo en la misma dirección. Casos como el de barrenetxea no es casualidad y habla de la salud de la cantera de la Real. Para que los jugadores de casa vean que aquí pueden ser felices, que vean que vale más un momento feliz aquí que diez fuera de su casa. Así podremos mirar al futuro con orgullo y con ganas”. -Salidas. “Vamos a tener que gestionar los centrales y los porteros, pero por lo demás estamos tranquilos con las salidas”. -Portu, casi hecho. “Hay alguna conversación pequeña con el Girona que falta, pero nada preocupante, y estamos en ello, no es una dificultad. Es más un tema de la fecha en la que estamos. Está avanzado”.

Después, el protagonista ha comenzado saludando en euskera y hablando después en inglés.

-Primeras palabras. “Kaixo. Estoy muy contento de estar en la Real Sociedad. No conozco mucho de este club, se que hay gente muy joven y que trabajan con la gente joven. Y gracias al club por creer en mi, y espero que sean cinco años buenos. Para mi ha sido un buen año, terminado con la Real, es una buena manera. He odio hablar mucho de la Real y he jugado contra muchos de sus jugadores. Ojalá junto podamos conseguir nuestros objetivos”.

-Razones para fichar por la Real. “Era una posición de concepto la real trabaja con gente joven y da oportunidades a gente joven y eso para mí era importante además es una buena ciudad u un buen club, no había nada malo para no venir a la Real Sociedad”.

-Se cerro todo en Madrid. “Antes del partido con Suecia en el Bernabéu si sabía que iba a venir a ver las instalaciones, pero fue después del partido cuando se ultimó todo para poder fichar por la Real”.

-Cómo se define. “Soy un tío al que le gusta tener el balón tengo buena técnica y trabajo duro para mi equipo y en eso yo a luchar por el equipo marcando goles. Y fuera del campo soy un tipo humilde y simpático”.

-Coincidió con Merino en el Dortmund. “Recuerdo que era un buen jugador compartí con el mis primeros seis meses en el dortmund. Un buen centrocampista, estaré contento de volver a jugar con él”.

-No se marca objetivos de goles. “Para mí no son importante los números, para mi es más importante trabajar con el equipo. No tengo números en la cabeza, lo importante es centrarme en el campo y jugar bien y cuando llego eso, llegan los goles. No estoy pensando en esas cosas”.

-Le llaman el ‘nuevo Ibra’. “No es un problema. Me han comparado con el muchas veces. Pero yo personalmente no me comparo con el ni con nadie, simplemente quiero ser yo mismo. Pero es verdad que me gusta mucho Ibrahimovic”.

-LaLiga. “Para mi es un sueño jugar en España. La liga es la mejor competición de mundo y por eso estoy muy contento de venir aquí”.

-Como delantero único o con dos arietes arriba. “A mi me gusta ambas formas. Me gusta jugar con mi equipo y combinar, me funciona igual de bien estar solo y con otro compañero”.

-Competencia de Willian José. “Hay muchos jugadores buenos en el equipo, no es un problema, así es el deporte, no me preocupa la competencia, solo quiero hacer lo mejor para el equipo”.