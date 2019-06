Bo vs. ta vs. nic

Patètica estampa. El tres partits suposadament progressistes repartint-se el govern a ganivetades. I damunt del rotllo de "tu no pots entendre-ho" que sona molt a allò de "quan parlen els majors callen els xiquets". Ni que, ni com, ni qui... És el discurs de sempre d'una esquerra dividida i rancorosa que no és capaç de mirar més enllà del seu nas i que sempre fa responsable a l'altre del mal alié. Que si la culpa és teua per avançar les eleccions, que si teua per no acceptar els resultats, que si teua per no cedir... I "entre todos la mataron y ella sola se murió". Encara que arriben a un acord i Ximo Puig siga president d'un Botànic II, tindran molta faena de jardineria per tal d'explicar als votants d'esquerres en general i no als seus fans particulars que callen i donen la raó al seu què ha passat.