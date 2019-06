El pleno más corto... el último

A tan sólo unos días de que se conforme la nueva corporación municipal, será este sábado, la mañana de este miércoles nos ha dejado una imagen, como mínimo poco habitual… la de la anterior corporación, con Elena Muñoz al frente de la oposición, reunida una última vez en el pleno para la aprobación de unas actas pendientes de meses anteriores.

En contenido la verdad es que apenas tiene relevancia pero sí que nos ha dejado la curiosa imagen de un pleno que ya no contábamos con que se volviera a reunir tras el resultado del 26 de mayo y de forma muy especial, el tsunami que supuso en el Partido popular, en este momento con una gestora presidida por la ex alcaldesa Corina Porro al frente. La imagen, y el pleno extraordinario, fue tan fugaz que duró únicamente un minuto y veinticuatro segundos en los que de nuevo el alcalde agradeció a los concejales su trabajo y deseó suerte a los que no siguiesen a partir del sábado.