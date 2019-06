Ruta en bici con alforjas por las montañas vacías de Cuenca y Teruel

Ernesto Pastor es un aficionado a un deporte que se denomina bikepacking off-road, “lo que viene siendo alforjeo con bici de monte de toda la vida, para que nos entendamos”, apuntan en la web de Montañas Vacías. Él ha ideado una ruta para bicicleta a través de las cumbres de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel. El recorrido atraviesa los Montes Universales, la Serranía conquense y las sierras de Albarracín, Gúdar y Javalambre. Lo hemos contado en Hoy por Hoy Cuenca.

Esta práctica deportiva mezcla el uso de la bicicleta de montaña con los viajes con mochila “o con alforjas, como se ha hecho antes”, explica Pastor. Con el tiempo se ha cambiado la mula por la bicicleta y los viajes de trabajo por el ocio y el deporte.

La ruta de las Montañas Vacías que propone Ernesto parte desde la ciudad de Teruel y discurre por localidades conquenses como Laguna del Marquesado, Valdemeca y Tragacete hasta Beteta por donde se adentra ya en tierras de Guadalajara para llegar a Zaorejas.

Mapa de la ruta. / montanasvacias.com

Es una ruta libre que ofrece ramales para ampliar el recorrido hasta localidades como Molina de Aragón. “Tú eliges la distancia que quieres hacer”, apunta Pastor. “El recorrido cuenta con varios tramos de enlace o atajos para que puedas diseñar la ruta que más te apetezca, entre 150 y 700 kilómetros”.

Ernesto Pastor conoce bien estos cerros y sabe que la densidad de población “está por debajo de un habitante por kilómetros cuadrado”. Estamos en la Laponia del sur de Europa, como se ha definido a este territorio, en la Serranía Celtibérica, en la España Vaciada. “Uno de los objetivos de esta ruta es llamar la atención sobre la despoblación que también es una lejanía del mundo real”, dice, algo que buscan muchas veces los viajeros. “Quería unir todo esto y crear conciencia con este problema”, apunta.

“No quiero que la gente venga a disfrutar de la despoblación y de que aquí no hay gente ni tráfico ni estrés como en sus ciudades”, matiza Pastor. “Quiero que la gente sienta lo que es la despoblación, que lleguen con hambre a un pueblo y vean que no pueden comprar lo que les apetezca sino conformarse con lo que haya si es que está abierto el pequeño bar del pueblo o la tienda de ultramarinos. Eso cuando existen. Es una forma de crear conciencia de que en estos pueblos tenemos un problema”.

El proyecto pretende llamar la atención sobre el problema de la despoblación. / montanasvacias.com

Además, esta iniciativa tiene un carácter benéfico. Los aficionados a este deporte gustan de coleccionar parches para coserlos en sus alforjas y dejar testimonio de los lugares visitados. Esta ruta de las Montañas Vacías dispone del suyo propio que se vende al precio de 10 euros y cuya recaudación apoya las labores que desarrolla la asociación Autismo Teruel.