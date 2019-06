Con postes o sin ellos, el Sporting fue el único que cumplió el pasado sábado. Si no lo entienden, pregunten en ca Real Oviedo porque si interrogan a la otra peña igual les contestan que no, que encima de tan deplorable temporada, el último partido lo jugamos para el enemigo. Al tiempo que cerramos esta repetida, vieja y deprimente competición, también se despiden estos días ocho años de gobierno de Foro en Gijón, que no impedirán la llegada del 5 G al Cantábrico, y el por poco menos tiempo presiente asturiano, que con elegancia oportuna y de sastre lo vimos en Avilés inaugurando el paseo Manuel Ponga junto a su Támesis, su limpia ría soñada y, sin embargo, real.

Será por cosas así que Avilés repita Alcaldesa mientras Gijón y Oviedo regresarán a lo que, dicen quienes saben, que es su ser no sé si de ficción o dicción. Literarios o reales, los postes juegan y el enemigo también. Si es que sabemos quien es, si es que lo identificamos triangulando y avanzando desde dentro o regateando desde fuera. Es lo de los extremos y los interiores en fútbol.