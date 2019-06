El 'Maratón' de los secretarios municipales: hasta cinco plenos en un mismo día

El sábado 15 de junio se constituyen todos los ayuntamientos de España. Será un día especial para muchos alcaldes y concejales, pero también para los secretarios municipales. En la provincia de Guadalajara se da una circunstancia curiosa: hay muchos 'pluriempleados', que gestionan varios Consistorios a la vez, y también numerosos ayuntamientos que no cuentan con ninguno.

Víctor Jiménez tiene 25 años. Hace poco que terminó la cerrera de Derecho y lleva solo unos meses trabajando como secretario en tres municipios: La Toba, Bustares y Las Navas de Jadraque. Habitualmente va rotando los pueblos, acudiendo cada día a uno de ellos, pero el sábado debe celebrar Pleno en todos ellos. "Empezaré a las 10 en uno y me daré margen de una hora y media para coger el coche y PODER acudir al siguiente, lo justo para saludarles, darles la mano y la enhorabuena a los nuevos concejales y que puedan tomar posesión de forma legal y sin problemas".

A la hora de fijar el horario y el orden de los Plenos habla antes con los concejales y asegura que se ha encontrado con algunas situaciones curiosas. "El trato es muy cercano y solemos ser flexibles. En un caso les propuse las 12 del mediodía, pero uno de los concejales tenía comunión en Madrid así que lo hemos cambiado y a esa hora hemos puesto otro. En una ciudad sería impensable, pero aquí podemos hacerlo de esta forma".

El caso de Víctor es curioso, pero no es el más extremo de la provincia. Algunos secretarios gestionan agrupaciones de hasta cinco municipios y con distancias que pueden llegar hasta los 50 kilómetros entre unos pueblos y otros. "El de secretario es un servicio costoso y estos son pueblos con pocos habitantes y con muy pocos recursos que tienen compartir gastos. El sábado coinciden todos los Plenos, pero lo normal es agrupar el trabajo para ir solo un día y hacerlo todo en esa mañana".

En la provincia también existe otra realidad, la de pueblos que no disponen actualmente de esa figura del secretario. La Diputación cuenta con un Servicio de Atención al Municipio (SAM) que ofrece servicio de consulta y apoyo 'de urgencia' a estas localidades. Actualmente está formado por cuatro trabajadores que el sábado se repartirán la provincia por zonas para atender un total de 20 pueblos, cinco por cada uno de los funcionarios.

Pero, al margen de la curiosidad del sábado, el problema viene de lejos y se origina por la falta de secretarios. En Humanes han tenido hasta diez diferentes en los cuatro años de legislatura y desde noviembre no cuentan con ninguno. "No hay secretarios ni a nivel nacional ni regional", explica María Isabel Serrano, alcaldesa del municipio. "Viene ocurriendo desde hace tiempo y ahora está en proceso una bolsa autonómica, pero al menos hasta septiembre no va a estar disponible".

Mientras se soluciona el problema, tienen que inventarse 'soluciones imaginativas'. "Hemos tenido que recurrir a una trabajadora municipal, una auxiliar administrativa, que hace las funciones de secretaria accidental. Además, hemos contratado a una empresa externa que nos asesora en los temas más específicos y complicados, porque el Ayuntamiento no se puede parar y el secretario es fundamental para casi todos los trámites del Consistorio".

Para este sábado han recurrido a un 'trabajador por horas'. "Hemos tenido que pedirle el favor al secretario de un pueblo cercano. Le nombramos para un par de días y así se puede constituir el Ayuntamiento", señala la alcaldesa.