PSOE y Más Madrid, enfrentados por el gobierno en San Fernando de Henares

Lío político en San Fernando de Henares. El enfrentamiento latente durante la última legislatura entre el PSOE y San Fernando Sí Puede (que se presentó en coalición con Más Madrid a las últimas elecciones municipales) ha estallado a tres días del pleno de investidura. El martes por la noche ambos partidos emitían sendos comunicados con acusaciones cruzadas por la falta de acuerdo para el nuevo gobierno municipal. Los socialistas acusan de "chantaje" al partido de la alcaldesa en funciones, Cati Rodríguez, que, a su vez, pregunta si el PSOE pretende un pacto con Ciudadanos.

Los negociadores de ambos partidos estuvieron reunidos durante el pasado fin de semana y llegaron a cerrar, según San Fernando Sí Puede, un preacuerdo de gobierno. En las horas siguientes, sin embargo, todo se fue torciendo. Este miércoles el candidato del PSOE, Javier Corpa, ha ofrecido una rueda de prensa en la que acusaba al partido que lidera Rodríguez de intentar de mercadear anteponiendo en el pacto la liberación de los dos concejales del grupo y un cargo de confianza.

La alcaldesa en funciones ha señalado que se trata de una acusación falsa y ha explicado, además, que en ningún caso han puesto un veto con estas premisas al PSOE. Rodríguez, de hecho, va más allá y cree que todo se trata de "una excusa" de los socialistas para pactar con Ciudadanos. La regidora, que no se plantea dar su voto a un candidato de derecha, ha argumentado, también, que Corpa desacreditó a sus negociadores.

La única posibilida de que la Alcaldía de San Fernando de Henares no recayese sobre el PSOE sería que hubiera un único candidato alternativo apoyado también por la ultraderecha y que, además, recibiera un voto favorable de algún concejal de izquierdas. Corpa, no obstante, ha asegurado que no confía en los ediles de San Fernando Sí Puede.