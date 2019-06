La última vez que César Manrique compartió una copa con Linus G. Jauslin

Se conocieron a principios de los años setenta en la inauguración de la Sala Andrómeda en el Lago Martiánez, durante una actuación de Josephine Baker. Desde entonces el fotógrafo Linus G. Jauslin y César Manrique mantuvieron una sincera amistad. Pasaron tiempo juntos en Madrid, Canarias y Berlín, y denominador común de su amistad fue siempre el objetivo de la cámara de Linus G. Jauslin, que tomó algunas de las fotografías más curiodas de César Manrique. Actualmente están expuestas en el Convento de Santo Domingo de Teguise, "Manrique Inédito (1971-1992), coordinada por Tomás Pérez-Esaú y comisariada por Carmensa de la Hoz.

El catálogo de la exposición se ha presentado estos días y en él hay textos de Bruno Von Lübeck, de Carmensa de la Hoz y de Violeta Izquierdo, profesora titular de la Complutense y autora de la primera tesis doctoral sobre César Manrique. "El hombre ha visto la naturaleza unas veces como algo que dominar y usar, y en otras ocasiones, como algo con lo que convivir", explica Izquierdo en el catálogo. Por eso describe al artista como un hombre, un artista, una isla y el universo, hacia el que siempre dirigió César Manrique su mirada.

En el verano de 1992 Linus visitó por última vez a César Manrique, pocos meses antes de morir. El fotógrafo desconocía que Manrique se había trasladado a vivir al norte de la isla, y guiado por un jardinero de la que hoy es su Fundación, se dirigió con su mujer y sus hijas hasta Haría. Allí encontró a Manrique, que le invitó a sentarse y a charlar con él. "Me invitó a una copa de vino blanco, él sabía que me encantaba el vino de Lanzarote, aunque no a las once de la mañana", recuerda Linus. "Que me invitara a una copa y se tomara una conmigo es una prueba de su confianza y generosidad, porque él nunca tomaba alcohol", explica el fotógrafo en Hoy por Hoy Lanzarote. Escucha la entrevista completa aquí.