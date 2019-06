Unidas Pinto devolverá "el favor" al PSOE para que Diego Ortiz sea alcalde

El socialista Diego Ortiz será investido alcalde el próximo sábado, con los votos a favor de Unidas Pinto, antiguo Ganemos Pinto. La formación liderada por el ex alcalde, Rafael Sánchez, ha confirmado que votará a Ortiz para poder contar con un gobierno de izquierdas en la ciudad y que “la próxima Corporación continúe implementando políticas de izquierdas”.

Según un comunicado de Unidas Pinto la decisión se “circunscribe a este acto en concreto y no condiciona ningún tipo de decisión posterior”. Es un forma, dicen, de devolver “el gesto que tuvo el PSOE en 2015 al votar la investidura” de Rafael Sánchez, entonces candidato de Ganemos y no es fruto de contrapartidas ni “adelanto de futuros acuerdos”. Esto no descarta que en posteriores conversaciones se consiga un acuerdo de gobierno, no obstante, la formación recuerda que si les toca asumir la labor de oposición lo hará “con la mayor de las firmezas”. No obstante, Sánchez no ha desmentido ni ha confirmado la posibilidad de pactos para entrar en el gobierno, recordando que la última palabra estará en manos de la Asamblea de su formación.

El PSOE tenía una hoja de ruta que se está cumpliendo. Primero abordar la investidura del alcalde, después acuerdos en temas fundamentales y una negociación para conseguir estabilidad. Esta es la palabra que no deja de repetir el que será alcalde, Diego Ortiz, quien ha asegurado a SER Madrid Sur que a partir del lunes se sentarán a negociar para ver si hay acuerdo de gobierno, de Legislatura o sobre temas puntuales

En las pasadas elecciones el PSOE consiguió 9 concejales y 4 Unidas Pinto. Con este acuerdo se garantiza la elección de Ortiz por mayoría absoluta ya que el Ayuntamiento pasará de tener 21 ediles a 25, por lo que la mayoría absoluta se fija en 13 concejales.