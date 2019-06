El Málaga calienta motores en A Coruña

El Málaga sabe que no es un partido más y, en las inmediaciones del hotel Tryp Coruña, la sensación es de partido grande. Llega la parte definitiva de la temporada y los jugadores intentan mantener la tranquilidad necesaria para seguir mostrando el nivel de los últimos partidos.

La plantilla, que llegó en la tarde del martes a La Coruña en vuelo chárter, se ha ejercitado de forma suave en las mismas instalaciones hoteleras. Por ahora no ha trascendido el once inicial aunque todo apunta a que Munir, Pau, Keidi, Adrián, Ontiveros y Blanco, que por diferentes motivos no actuaron ante el Elche, serán titulares.

Tras la charla tácnica del mediodía y el almuerzo el equipo descansará hasta las seis de la tarde, hora fijada para la merienda, y a las siete arrancará el autobús con destino al estadio de Riazor. La climatología es fresca y se espera que a la hora del partido la temperatura sea de trece grados, similar al invierno malagueño.

Por el día, la hora y la distancia (miércoles, 21 h) no se espera mucho ambiente malaguista en las gradas, aunque por el hotel se han dejado ver algunos aficionados con distintivos blanquiazules.

El encuentro lo podrán seguir en la Cadena SER, en el 102.4 fm, sermalaga.es y a través de la aplicación de los dispositivos móviles.

La expedición la encabezan los consejeros consultivos Francisco Martín Aguilar y Abdullah Ben Barek. Tras el partido el vuelo chárter que desplazó al Málaga a La Coruña regresará para empezar a preparar el partido del sábado en La Rosaleda.