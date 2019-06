Marcelinho Huertas se despide de Baskonia entre lágrimas

Shengelia, Vildoza, Garino y Bordignon fueron los jugadores del Baskonia que acudieron a la despedida de Marcelinho Huertas. Asimismo, hubo presencia del Team Manager Félix Fernandez, y de personal del cuerpo técnico (fisios, médico, delegado y utillero entre otros). Alfredo Salazar, jefe de ojeadores e Iñaki Iriarte (entrenador que colabora con los jóvenes para afinar su técnica individual) también estaban en la sala de prensa, al igual que muchos empleados de la entidad. Huertas dijo adiós con mucha emoción tras proyectarse un vídeo sobre su trayectoria. "Menos mal que no habéis puesto las cagadas", advirtió jocosamente. Enfrente de él, cómplice y muy emocionada, se podía ver a su esposa Graziella.



“Hay que acompañar a Marce en un momento como este. Es un gran jugador pero también deja huella como magnífica persona. Es un muy buen tío y un gran compañero que lo da todo dentro y fuera del campo. Esta siempre será su casa y formará parte de la familia baskonista porque se lo ha ganado. Se marcha pero tiene las puertas abiertas de cara al futuro”, dijo Félix Fernandez en la presentación de la rueda de prensa. “Dejar este club como jugador es duro. Es uno de los clubes en los que mejor se puede estar para jugar al baloncesto. Recuerdo cuando llegué en 2009 tras un año desastroso en Italia. Tener expectativas para ganar títulos y conseguir alguno de ellos fue algo increíble”, comentó Huertas cerca del sollozo. “Después de dos años en la NBA se me volvió a dar la oportunidad de volver aquí. El año pasado terminamos con mejores sensaciones que en este pero creo que lo he dado todo. Me llevo de un gran recuerdo”, añadió. Cuando se refirió a la afición, compañeros, familia y medios de comunicación ya directamente rompió a llorar. Fue cuando se le interrumpió con aplausos por primera vez.

El base le dio una bufanda a Shengelia que le entregó en su día un peñista de "Indar Baskonia" para que se la llevara a la patrona de Vitoria en caso de ganar alguna temporada la liga. La Virgen Blanca tendrá que esperar por ahora pero el georgiano ya tiene el encargo hecho. Marcelinho se centrará ahora en el Mundial de China (con Brasil) y en encontrar un nuevo destino. Suena para Iberostar Tenerife pero él no quiso desvelar nada al respecto. También se especuló con la opción del Alba de Berlín de Aito García Reneses. Asimismo, Solobasket sugiere el Joventut de Badalona.