Andalucía Bay no podrá concentrarse a las puertas del Ministerio de Fomento el próximo domingo

La Plataforma UN SIGLO SIN TREN de Andalucia Bay 20.30 suspende la manifestación prevista y ya autorizada a celebrar en Madrid a las puertas del Ministerio de Fomento en La Castellana 67, prevista para el próximo domingo 16 de junio, de 12::00 a 13:30 h.

Lo explicaba en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar el portavoz de la plataforma Juan María de la Cuesta, "cuando hemos solicitado a Renfe los billetes de Altaria ida el sábado 15 a las 08:43 y vuelta el domingo 16 a las 15:05, nos dicen que el tren previsto para la vuelta está completo. No sólo nos vemos obligados a pasar una noche en Madrid, sino que, con 4 días de antelación, no hay plazas para la vuelta. ¿Operación salida, operación retorno, Navidad, puente, Feria de abril, o qué? Vergonzoso. Así es imposible que vayamos mil personas a manifestarnos".

De la Cuesta añadía, "esto es lo que hay. Un tren rana para pasajeros, y un tren tortuga para mercancías. Nos negamos a coger el AVE hasta Málaga. Nuestro destino es Algeciras. Habrá que buscar otro momento en que no sea temporada alta. De pena ¡Ya se nos ocurrirá algo!"

Serían 11 las personas que tenían previsto viajar Madrid para protestar por la escandalosa situación del ferrocarril, solo 11 personas para un problema de comunicación que afecta a toda la comarca. Presumimos de puerto y de empresas que trabajan gracias al puerto. ¿Se implican de verdad en esta demanda? Porque no vale solo reclamar el ferrocarril desde los despachos. Cuando no hay poder político hay poder económico pero no parece que estén dispuestos a ponerlo sobre la mesa y organizar un lobby potente.

Este viernes 14 volverán a concentrarse a las 18:45 en la Plaza Alta. Ojalá muchos ciudadanos se sumen a esta convocatoria semanal. Somos toda una comarca afectada y son muchos los puestos de trabajo que dependen de ello, serí importante conseguir la presencia de esos trabajadores en la Plaza Alta algecireña.