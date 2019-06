Planagumà, Juanjo, Adrián, Iñaki y Paco Peña, protagonistas de la próxima batalla

Vuelve a escuchar el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El entrenador del Hércules, Lluís Planagumà, aseguró hoy que su equipo afrontará la visita al Logroñés, en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga 1/2/3, sin tener en cuenta el resultado favorable del compromiso de ida (3-1).

"No tenemos la mentalidad de tener en cuenta el partido de ida, sino de ir a ganarlo", indicó el preparador catalán, quien le dio al encuentro de vuelta en Las Gaunas "tratamiento de final porque si no competimos bien no habrá después nada más".

Además, escuchamos las declaraciones de Juanjo Nieto y Adrián Jiménez, laterales del equipo. Los dos coinciden en la necesidad de ir a Las Gaunas con "humildad" para sacar la eliminatoria adelante y no pensar en la renta obtenida en el partido del Rico Pérez.

Los aficionados han completado los cinco autobuses gratuitos que ha puesto el club y los patrocinadores a disposición de los seguidores herculanos. En cuanto a las entradas, los seguidores tienen todavía la oportunidad de conseguir alguna localidad suelta para el partido en Las Gaunas de este sábado.

Entrevista al exjugador del Hércules y ahora en el Intercity, Paco Peña. El andaluz se encuentra a solo 90 minutos de ascender a Tercera División.

En la misma situación se encuentra el Hércules B, que dirige Antonio Moreno, y que este sábado disputará (19 horas) el partido de vuelta de la última ronda de la promoción de ascenso a Tercera División. Ayer, el filial recibió la visita de Javier Portillo, director deportivo del Hércules.