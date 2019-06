Ópera, flamenco fusión, rock y cultura Maasai

El ecuador de julio concentrará este año también el Verano Cultural arandino. La Concejalía de Cultura repite el formato de la edición anterior, programando a mediados del próximo mes los cuatro espectáculos que incluye, sin contar con los conciertos del certamen de bandas, esta vez en días consecutivos, desde el lunes 15 hasta el jueves 18. En esta ocasión todos ellos tendrán como escenario el auditorio al aire libre ‘Alforjillas’, ubicado en el parque de la Huerta. El primero de ellos trae de nuevo a Aranda a la compañía ‘Camerata lírica’, que representará una adaptación con diálogos en castellano y las partes cantadas en italiano, versión original, de la ópera de Donizetti ‘L’elisir d’amore’.<Cuatro sopranos, dos tenores y otros tantos barítonos interpretan esta obra con el acompañamiento de un pianista.

El segundo día se representa un espectáculo titulado ‘El cazador’, que tiene que ver con el circo, pero también con la tradición de la cultura Maasai de Kenia, a cargo de un grupo de ocho artistas, procedentes de la Mighty Jambo Trust, The Circus Academy, una organización de arte y desarrollo que está ubicada en Nairobi. Azucena Esteban, la concejal de Cultura, garantiza la espectacularidad del montaje.

La música se abre paso el miércoles 17 con ‘Cherry & The Ladies’, una banda femenina de rock and roll y blues, con salpicaduras de otros géneros y melodías muy pegadizas.

La cuarta de estas sesiones consecutivas trae a este auditorio del barrio de Santa Catalina a ‘Navajita Plateá’, un grupo de flamenco fusión que con voz, guitarra, batería, bajo y percusión, interpreta canciones que deambulan entre Camarón y los Rolling Stones.

El verano cultural, abarca también el Pintaranda, los talleres infantiles del museo Casa de las Bolas, el ciclo Veranea con Doña Civita, la XV escuela de música estival y el certamen de Bandas, del que se ha caído una de las actuaciones previstas en agosto. Se trata de la Societat Unió Musical Santa Cecilia de Moncofa, de la localidad castellonense del mismo, que estaba programada para el 16 de agosto y que podría ser suplida por otra banda, que actuaría, en todo caso, fuera de concurso. “El certamen no puede desvirtuarse; no tienen tiempo de preparar bien las obras y, por lo tanto, esa quedaría para llenar ese viernes, pero no entraría dentro del certamen”, argumenta Azucena Esteban, la concejal de Cultura, que, en cualquier caso, considera que “esa será una decisión del nuevo concejal o concejala y del director del certamen”.