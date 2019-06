Programa Especial y Carrusel desde La Nucía

La lucha por alcanzar la eliminatoria final de la fase de ascenso a Segunda División B se vivirá en la SER. Radio Aranda se vuelca una vez más con la Arandina en su objetivo del ascenso con una retransmisión especial.

Desde las 18:00 horas la radio líder en la Ribera del Duero ofrecerá un programa especial donde se repasará lo mejor del equipo esta temporada. Y desde las 19:30 horas, tiempo para la narración en directo desde la Ciudad del Deporte de La Nucía.

JAVIER BERMÚDEZ: "NO ES IMPOSIBLE"

En la tarde de este jueves, en El Banquillo de la SER, hemos contado con la presencia del ex entrenador blanquiazul, Javier Bermúdez, que logró ascender al club como campeón de grupo. El vizcaíno ha afirmado que "a pesar de estar complicado, no es imposible lograr el pase a la siguiente fase". Bermúdez ha añadido que "hay que marcar el primer gol pronto, pero si no sucede no hay porque tener nervios hay mucho partido".

ÓSCAR FORNÉS: "SERÁ UN PARTIDO FÍSICO"

Por su parte, el portero de La Nucía, Óscar Fornés, que ya eliminó a la Arandina en la última eliminatoria del play off en la temporada 2012/13, opina que el encuentro de vuelta "será similar al de la ida, un partido físico" y añade que "en play off las cosas son diferentes" y que "esperemos que se vea una gran eliminatoria y que pase el mejor".

FOFO YA ENTRENA Y DEL OLMO SE RECUPERA



En cuanto a la última hora de los dos equipos, del lado nuciero, su máximo goleador, Fofo, ha comenzado a ejercitarse, pero sigue siendo duda para el domingo.

Mientras, en las filas ribereñas a los problemas de Adeva, duda también para la vuelta, se une la de Del Olmo, que según el club se recupera de un fuerte golpe recibido en la nariz, durante el partido del pasado domingo.