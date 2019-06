Anquela: "Me he equivocado menos de lo que la gente piensa"

Casi dos meses después de su destitución como entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela ha repasado su trayectoria en el club carbayón en SER Deportivos Asturias. El jienense, que se encuentra de vacaciones junto a su familia, también disfruta de su tiempo libre viendo el play-off de ascenso a Primera mientras espera por una nueva oportunidad que le pueda surgir para sentarse en uno de los banquillos de la categoría.

Escucha aquí la entrevista completa a Anquela

“Tengo envidia sana de los equipos que están jugando la fase de ascenso porque yo creo que la afición del Oviedo y la ciudad se merecen una cosa así. Son los que no fallan nunca", destacaba el entrenador, que aún desconoce cuál será su próximo destino: "Todavía no lo sé. No tengo prisa, vamos a intentar hacer las cosas bien y si sale algo que nos interese lo aceptaremos y si no pues quedaremos sin entrenar con la cabeza muy alta y pensaremos en otra cosa”.

Anquela, que todavía está pendiente de resolver su situación contractual con el club, mostró su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de dirigir a uno de los grandes de la categoría: “He estado a gusto hasta el último segundo, nunca he dejado de pelear y siempre he creído. Lo he intentado todo. Me llevo el cariño de Oviedo, que eso no se puede pagar. Al club le estaré agradecido siempre porque he visto una afición y una ciudad volcada con su equipo como no había vivido nunca”.

“Empiezo a analizar y digo: me he equivocado en menos de lo que la gente piensa. Cambiaría un par de cositas porque es un hándicap difícil de llevar. También he visto cosas negativas, pero hay que convivir con ellas. Y si no eres capaz de decirlas en su momento tampoco las vas a decir ahora. Me han mirado con lupa absolutamente todo”, añadió Anquela.

Una de las críticas que nunca ha querido aceptar es que parte de la afición le haya considerado como un entrenador defensivo: “Es una auténtica aberración que se diga eso, pero cada uno lleva el aspa donde le interesa. Son 48 goles a favor y 48 en contra. Son números para pelear por el descenso. La palabra clave es tranquilidad, por fuera se pueden poner los objetivos e ilusiones que quieras, pero desde dentro hay que pensar. Es como el niño que lo echan de cinco colegios diferentes y los culpables son siempre los maestros. Hasta que no veamos eso no podemos seguir creciendo. El fútbol no es “ahora”, es cuando se puede. Ahora hay que sentar unas bases, que el Oviedo lo está haciendo, y lo único que falta es un pelín de calma. Se necesita una dosis de tranquilidad y paciencia que a veces no tenemos".

El técnico ha reconocido que, debido al poco tiempo que ha pasado desde su marcha, ha visto pocos encuentros del Oviedo: “Lo he visto muy poco porque no podía. Otra vez me ponía la camisa y tenía que cambiar. Yo veo todo el fútbol del mundo, todos los días, solo veo fútbol. Veo partidos de juveniles, de infantiles…lo que sea”.

“Hemos perdido tres o cuatro partidos que no debimos perder. Algunos fueron accidentes y al final eso te merma. El Oviedo siempre está al límite, siempre está rozando el larguero, pues algún día dará en el larguero y entrará”, comentaba el jienense sobre la falta de contundencia del equipo a la hora de la verdad para conseguir el objetivo.

Cuando fue cuestionado sobre la planificación que está llevando a cabo la dirección deportiva para la próxima temporada con la presencia de siete jugadores del Vetusta, Anquela reconoció que todos pueden dar el nivel pero debe haber ciertos futbolistas señalados a marcar las diferencias: “Nosotros íbamos a echar mano de la gente del filial, pero quien tenía que sacar esto adelante era la gente que tenía que hacerlo. Los que tienen que llevar el peso del equipo son los que se les ha contratado para ello. Ahora hay siete del filial preparados para estar ahí, pero ya tienes el equipo hecho y tienes que ver si quieres hacer una plantilla más corta o más larga. Pero lo que está claro es que al Oviedo le van a seguir exigiendo que ascienda”.