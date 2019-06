IU llevará Medio Ambiente y Mujer en Chiclana

Izquierda Unida llevará las concejalías de Medio Ambiente y de Mujer en Chiclana de la Frontera en virtud del pacto de gobierno con el PSOE para el próximo mandato. Además, ambas partes se fijan el objetivo claro de impulsar la dotación de servicios básicos a viviendas de la localidad que no cuenten aún con ellos, de implementar medidas para el empleo y de ocupar la figura de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

El alcalde en funciones de Chiclana, José María Román, ha definido el acuerdo de gobierno con IU como una “consecuencia lógica” tras “ocho años” de “noviazgo” político. “Ha llegado el tiempo y el momento de poder, con cuatro años por delante, trabajar bien para que sea una realidad la dotación de servicios básicos con las herramientas administrativas que hay en el marco de lo posible”, ha señalado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de IU, Roberto Palmero, ha reconocido que IU tendrá que “asumir las contradicciones” que aparecen en cualquier acción de gobierno, pero que a la vez entra con mucha ilusión para “demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente”.

Palmero ha justificado el “paso adelante” de IU también en el contexto político nacional y andaluz. “Ha sido más fácil llegar a acuerdos por el escenario general: una Junta de Andalucía gobernada por la derecha que va a empezar a hacer ataques frontales contra los servicios públicos y los ayuntamientos, y creíamos que era el momento de dar un paso adelante y generar un gobierno fuerte”, ha recalcado.

Asimismo, Ganemos Chiclana pilotará el área de Fomento Económico y Participación Ciudadana tal y como ha venido haciendo en los últimos tres años, y además suma en esta ocasión la concejalía de Educación.

El candidato a la alcaldía de Ganemos Chiclana, Adrián Sánchez, ha indicado que el nuevo gobierno tripartito plantea “una ciudad moderna” en un proyecto que parte “de unas condiciones muy diferentes a la que se daba cuando empezó el anterior mandato”, toda vez que “ahora se han conseguido fondos europeos para la ciudad que van a permitir que este periodo corporativo sea un poco más cómodo”. “Teníamos que seguir adelante con este proyecto”, ha afirmado.

José María Román ha manifestado, para finalizar, que “para que las cosas funcionen, o hay fluidez o las cosas no van. Y los acuerdos firmados en el día de hoy tienen que ver con el respeto y la comodidad mutua. No vamos a hacer un camino de cuatro años si no vemos que esto merece la pena en el sentido de que políticamente va a funcionar. Globalmente logramos un acuerdo para tener un gobierno fuerte y con la mano tendida para el diálogo”.