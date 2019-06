El extremo Jorge Fernández del Conquense podría convertirse en el primer refuerzo del Castellón

El extremo zurdo de la UB Conquense, Jorge Fernández podría convertirse en el primer refuerzo del CD Castellón para la temporada 2019/20. La nueva dirección deportiva del conjunto albinegro ya tanteó días atrás la situación del futbolista que queda libre tras consumarse el descenso del equipo manchego a Tercera División.

Tras comprobar la predisposición del jugador a vestir la camiseta del Castellón la próxima temporada, como quedó patente días atrás en SER Deportivos, donde Jorge reconoció los contactos con el equipo de La Plana, el club ha valorado todas las opciones de mercado y ha realizado una oferta en firme por el futbolista.

La operación no se ha cerrado todavía, pero todo hace indicar que Jorge Fernández puede acabar convirtiéndose en el primer refuerzo del mercado para el CD Castellón tal y como adelantó días atrás Ángel García colaborador de Radio Castellón Cadena SER, pese a que maneja intereses de otros equipos también de Segunda B.

"Mi idea es seguir en Segunda B. Castellón es una plaza muy bonita para jugar, por ciudad, estadio y afición. Mas no se puede pedir", afirmaba el pasado lunes Jorge Fernandez en declaraciones a Radio Castellón.

Jorge Fernández es un extremo izquierdo, natural de Cuenca, de 27 años, que puede jugar también de delantero, media punta e incluso organizador. Formado en las categorías inferiores del Conquense ha militado también en La Roda, Coruxo y Talavera. Esta temporada ha sido titular indiscutible en el Conquense donde ha jugado 36 partidos en los que ha anotado 3 goles.

En su carrera ha jugado 153 partidos en Segunda B, anotando 14 goles y dando 8 asistencias.

Si finalmente se cierra la operación, Jorge Fernández se reencontraría en el Castellón con su excompañero Jairo Cárcaba, quien avala su fichaje y quien incluso ha hablado con Jorge para contarle bonanzas de Castellón. "Me gustaría que firmara porque somos muy amigos. En Cuenca me entendí muy bien tanto dentro como fuera del campo y ya le he dicho que sería un placer volver a jugar con él aquí en Castellón. Jorge me ha preguntado por cómo son las cosas aquí. Ya le he dicho lo que todos sabemos. El ya conoce que estaríamos encantados de que viniese y de disfrutar de su fútbol", aseguraba Jairo en declaraciones a SER Deportivos.