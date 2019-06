De la Rosa dice que el alcalde de Burgos será legítimo pero fruto de un fraude

El candidato socialista a la alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, ha insistido hoy en rueda de prensa que el alcalde que se salga el sábado del pleno de investidura será “legítimo, aunque sea fruto de un fraude político”. De la Rosa considera “una traición a los votantes” el acuerdo alcanzado en Madrid para que el alcalde de Burgos sea Vicente Marañón de Ciudadanos, que solo cuenta en su grupo con cinco concejales, frente a los once del PSOE. Ha recordado que para esa elección tienen que contar con el apoyo de los dos concejales de Vox, como lo que “el futuro de Burgos estará secuestro por la extrema derecha”. “Es bochornoso, que el PSOE, que h ganado rotundamente las elecciones en Burgos, ni siquiera haya podido sentarse a hablar con Ciudadanos y que la decisión se haya tomado desde Madrid.

De la Rosa ha afirmado que ha conocido por las redes sociales el intento de algunos ciudadanos de convocar una manifestación para protestar por “los pasteleos” para hacerse con la alcaldía de Burgos y recuerda que “manifestarse es un derecho, aunque insiste en que “el alcalde que se elija el sábado es legítimo, aunque sea fruto de un fraude político”

En este sentido, la secretaria provincial del PSOE y diputada nacional, Esther Peña, ha señalado que “con un pasteleo, un cambalache” acordado en los despachos de Madrid por quienes no se presentaron a las elecciones en esta tierra “se ha decidido el futuro de Burgos y de Castilla y León”. Ha señalado que Burgos h sido la provincia más perjudicada, porque se pretende dejar en manos de Ciudadanos, con cinco concejales de 27, la alcaldía de la ciudad; y la presidencia de la Diputación con solo tres diputados de 25. No obstante, ha insistido en que el PSOE estará enfrente de estos gobiernos “alejados de los ciudadanos” para hacer oposición y no defraudar a los que les votaron. Incluso ha pedido que confíen en el PSOE no solo a los que votaron a esta formación política, sino a todos los que votaron en las pasadas elecciones por alguna otra opción que también creían que era de cambio.