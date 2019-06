Sobre la oferta al PP

Dicen que Asier Antona ha pedido a Coalición 24 horas (que terminan la tarde de este mismo jueves), para dar una respuesta al ofrecimiento de Clavijo de que Antona presida el Gobierno. Cuentos chinos: lo que se ha pedido Antona es tiempo para darle la vuelta a sus pactos con el PSOE, y para que los secretarios insulares (no todos de la cuerda de Antona) se reúnan con el secretario general del partido, el panocho Egea, y reciban instrucciones. Antona se ha pasado los dos últimos días, con el ofrecimiento ya aceptado por Génova, aclarando que goza del pleno respaldo de los secretarios insulares del PP y de Madrid para cerrar los pactos. Le ha faltado decir que si cierra los pactos que convienen a Madrid y ahora a él, convertido por carambola en candidato por primera vez viable a la Presidencia del Gobierno. Es chocante que después de dos años y medio de negarse a aceptar acuerdos de gobierno con los nacionalistas, y torpedear cualquier posibilidad de entendimiento con ellos en las Islas, Antona acabe siendo su tabla de salvación. O no, que de aquí al sábado vienen curvas.

Si al final sale lo que parece que va a salir, el PSOE debería examinar sus estrategias. Tanto en España como en Canarias, son el primer partido, pero a gran distancia de la mayoría absoluta, algo que -hoy por hoy- parece inviable. Es difícil conseguir apoyos para gobernar si los traicionas cada vez que puedes hacerlo. El comportamiento del PSOE canario con Nueva Canarias ha sido indecente: machacar a un socio y esperar que no reaccione es muy inconsciente. La política posible se basa en equilibrios y en un trato correcto a los que necesitas. El PSOE ha pretendido montar una operación de machuca y limpio incluso con sus socios imprescindibles. Y eso al final se paga.

Sigo creyendo que el mejor pacto posible para Canarias es un pacto entre el PSOE -que ganó las elecciones- y Coalición -que mejoró sus resultados-. No es muy popular mi tesis, pero sería un Gobierno más sólido y más estable que este, con más respaldo social y opino que mejor para las Islas. Debería hacerse sobre la base de que el Gobierno de España -nuestro Gobierno- acepte cumplir con los fueros isleños, ese REF y ese Estatuto a los que el señor Ábalos trata como si fueran papel mojado. Un pacto del PSOE y Coalición allanaría además el tortuoso camino de Sánchez a la Presidencia, ese camino que él dice que "es sí o sí", como antes decía que "no es no" cuando el PSOE decidió facilitar la segunda investidura de Rajoy con su abstención, lo mismo que ahora pide que hagan Casado o Rivera. Sé que es casi imposible una última vuelta de tuerca que precipite un acuerdo PSOE-Coalición, pero hay más días que lentejas. Conviene recordarle al PSOE que esta es la segunda vez que el PP se las juega. Hizo lo mismo cuando el PSOE y Coalición cerraron un acuerdo para dar la Presidencia del Gobierno a Hermoso, con Augusto Brito de vicepresidente -fue en 1995- y el PP le ofreció a Hermoso sus diputados gratis total para evitar un pacto de centroizquierda. Esta vez el precio ha sido más alto -la Presidencia-, aunque habrá que ver quién manda al final en el Gobierno. Si es que manda alguien.