Vox se abstendrá en la investidura de Bellido como alcalde

Vox Córdoba se abstendrá en la votación de investidura de José María Bellido (PP) como alcalde de Córdoba. Una decisión que, según la número dos del partido, Paula Badanelli, toman por "imperativo ideológico y coherencia". Lamentan que los populares hayan decidido "mirar solo a su izquierda" pese a que durante la campaña insistiesen en la necesidad de "unir al centro derecha".

El partido que lidera Santiago Abascal a nivel nacional recibió una invitación del PP a una reunión para este jueves, a la que "no asistiremos porque a dos días del pleno nos parece una falta de respeto y poco serio", ha manifestado Badanelli. Entienden, no obstante, que "no existe mala fe por parte del PP", por lo que se ponen al servicio de la gobernabilidad de la ciudad "con el límite de no apoyar nada que sea continuista con el anterior gobierno municipal".

Fuentes del Partido Popular aseguran que José María Bellido ha mantenido "un par de contactos con representantes de Vox" y, pese a la negativa recibida para la reunión de este jueves, el alcaldable "mantiene su mano tendida a la negociación en aras de la estabilidad".

Badanelli también ha criticado el 'cordón sanitario' de Ciudadanos que dicen no entender. Así, anima a Isabel Albás (Cs) a abandonar su "aptitud de prepotencia" y le recuerda "lo coyuntural de la actividad política". "Esperamos que Córdoba tenga un alcalde y no dos; y hubiese estado bien que los contactos se hubieran producido tanto por parte del PP como de Cs", ha recriminado.

BADANELLI SERÁ PORTAVOZ MUNICIPAL:

La número dos de Vox asumirá la portavocía en el Ayuntamiento, mientras que Rafael Saco, cabeza de lista, se ocupará de la Diputación, aseguran "por el mayor grado de conocimiento de la provincia y las agrupaciones de Vox en los distintos municipios". No obstante, durante toda la campaña electoral ha sido Paula Badanelli la encargada de transmitir los mensajes clave, así como de atender a los medios de comunicación en la mayoría de ocasiones.

Badanelli es periodista y ha desarrollado su trayectoria en Cadena COPE, además de al frente de la dirección del digital La Voz de Córdoba. Además, ha formado parte de los equipos de confianza de los ex alcaldes Rafael Merino y José Antonio Nieto, ambos del Partido Popular.