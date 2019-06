PP y C's anuncian su "pacto programático" para Córdoba

PP y Ciudadanos han dado a conocer un acuerdo programático para gobernar el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cuatro años. Las reuniones que han mantenido los populares y el partido naranja han fructificado en un pacto por el que José María Bellido será alcalde de la ciudad pero que, al menos por el momento, no desvela qué estructura tendrá el gobierno ni qué áreas gestionará cada partido.

Reunión de PP y Ciudadanos / CADENA SER

El pacto de Córdoba, que será evaluado al menos una vez al trimestre por una comisión de seguimiento, se enmarca en el acuerdo que ambas formaciones han firmado a nivel regional y por el que este modelo de acuerdo se replicará en varias localidades. Un posicionamiento que es fruto de las intenciones señaladas por Albert Rivera desde la precampaña de las municipales en las que afirmó que la prioridad sería favorecer el cambio en los gobiernos liderados por la izquierda, como era el de Córdoba. Para ello, Ciudadanos eligió a los populares como socio prioritario. Ciudadanos asegura que su objetivo es “defender desde los consistorios la unidad de España, impulsar la necesaria rebaja fiscal que convierta a los ayuntamientos andaluces en el salvavidas naranja contra el sablazo fiscal del gobierno de Sánchez, así como fomentar las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”

El acuerdo, que pueden consultar completo aquí consta de 16 páginas con 9 medidas generales concretadas en otras 77.

La defensa de la unidad de España y el Estado de las Autonomías, la bajada de impuestos a las familias y las empresas, medidas concretas en defensa de las familias, el apoyo a los autónomos y emprendedores, la lucha contra la corrupción y el "despilfarro", el incremento de la oferta de la vivienda y la lucha contra la "okupación ilegal" -con k-, la limpieza e iluminación de la ciudad, la "libertad de todos a elegir como moverse en la ciudad" y la promoción del transporte público, la garantía de la "igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" -el documento utiliza la terminología "Violencia Machista"- y la defensa de los derechos de las personas LGTBI, son algunas de las medidas generales de este texto.

De las 77 medidas programáticas establecen 9 para generar "más empleo para los cordobeses", entre ellas poner en marcha una oficina para captar inversiones y fondos europeos, asesoramiento a autónomos, "una ventanilla única real y efectiva" y redefinir la Fundación Agrópolis; también la dinamización turística de las zonas comerciales, un plan de Apoyo al Comercio de Cercanía, el impulso a la industria creadora y cultural y desarrollando medidas para la transformación digital de la ciudad. El acuerdo está basado en las coincidencias de los programas electorales de ambos partidos.

Más allá de estas medidas poco concretas, el pacto entre PP y C's si pone negro sobre blanco algunas promesas para un "nuevo modelo fiscal". El futuro gobierno se compromete a bajar el IBI durante los 4 años de mandato y bonificar al 90% para familias numerosas de un valor catastral de hasta 200.000 euros. Anuncian la supresión del ICIO, se bonificará en algunos casos al 95% el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, la conocida como Plusvalía.

El nuevo gobierno parará el proyecto del tanatorio municipal, la innovación "que perjudica a Cosmos", la limitación de licencias turísticas del Casco Histórico que impulsó IU sin consenso y actualizarán la Ordenanza de Veladores. Construirán el Parking Puerta de Córdoba (bajó la fuente del Meliá), uno de los proyectos estrella del PP en la campaña electoral, ejecutarán el Parque del Canal y el Parque de Levante ("diferente al proyecto del gobierno actual") y se comprometen a iniciar los trámites para el inicio del Proyecto de la salida de la A4 al Polígono de las Quemadas.

Como ya habían advertido, cambiarán los nombres de las calles franquistas pero apuestan por descartar los anteriores y anuncian que recuperarán los "nombres populares de la Avenida de Vallellano, calle Cruz Conde y Plaza de Cañero", reforzando así la propuesta que hizo Emilio Aumente y que según los colectivos memorialistas es "una chapuza".

En materia social de nuevo vuelven a contemplar medidas genéricas con un nivel de concrección bajo: prometen un "Plan Contra la Violencia de Género", un plan de Igualdad para las personas LGTBI, la ejecución de una "ciudad accesible", la creación del Consejo de Participación Social (sin concretar bien su misión), garatnizar los servicios de atención a la dependencia, un plan de envejecimiento activo, elaborar un "plan de choque contra la exclusión social" y la "negociación" con la Junta de Andalucía de un plan de actuación para Palmeras, Moreras y Sector Sur. Anuncian también que habrá una concejalía de Inclusión y un Observatorio de Accesibilidad.

En materia de vivienda el acuerdo prometen la construcción de vivienda pública y mediante la colaboración público-privada en venta y alquiler a precios asequibles,

pero igualmente sin concretar el número de viviendas que se comprometen a construir. Si concretan que habrá 5 millones de euros para "rehabilitación de viviendas y adaptación de hoagres para mayores que beneficiarán a un mínimo de 4.000 familias". La requerida instalación de ascensores se condiciona a la " colaboración de la Junta de Andalucía".

En Turismo comprometen la apertura del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, la ampliación de los horarios de los museos municipales, ampliar zonas visitables en el Alcázar de los Reyes Cristianos y la mejora de su accesibilidad y la conclusión de las iniciativas del Plan Turistico de Grandes Ciudadades, como Regina, la Torre de la Inquisición y el Templo Romano, obra que ha quedado parada en este mandato. Además anuncian otras medidas más genéricas como el posicionamiento de Córdoba como destino de congresos, el fomento de las empresas turisticas, un programa de investigación en turismo y "una sola ordenanza de ocupación de dominio público", el proyecto Smart cities y la figura del "Mediador en materia Cultural/ocio/turística para actuar ante posibles conflictos vecinales".

Para los barrios prometen mejorar acerados, parques, equipamientos sociales, culturales y deportivos que rehabilitarán a través del IMDECO; una mejora de las frecuencias e intensidades de la limpieza viaria, "más espacios accesibles para mascotas", ejecutar la propuesta de intervención pública con equipamiento deportivo de San Eulogio y "recuperaremos para su uso" el Polideportivo de la Juventud. También anuncian crear el Centro Municipal BTT (para bicicleta de montaña) y un "aumento significativo" de la partida para mantenimiento de los colegios. En materia de Cultura prometen un "equilibrio" de la programación entre grandes eventos, programas de medio y acciones de proximidad compatibilizando tradición y vanguardia, localismo y cosmopolitismo.

En un apartado denominado "Más orgullo de ser cordobés", se comprometen a colaborar estrechamente con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, no solo para la organización de la Semana Santa sino también para crear un Museo de las Cofradías y un espacio adecuado para los ensayos de las bandas de música; también ceder definitivamente Caballerizas para potenciar el mundo ecuestre, una iluminación navideña "como reclamo" y una cabalgata "digno colofón" de la Navidad.

El Flamenco lo defenderán creanco un "Centro Internacional del Arte Flamenco", realizando espectáculos como "Noches Flamencas" een lugares emblemáticos de la ciudad. Y el cine, mediante "la puesta en marcha de certámenes".

La ciudad será "más moderna y habitable" y para ello "no revisaremos el modelo urbanístico territorial, sino que lo renovaremos cuando sea necesario". La Gerencia de Urbanismo se someterá a una auditoría, se pondrá en marcha una Ordenanza de Declaración Responsable, se creará un cuerpo de Inspección Pública de la GMU y un plan de inspección pública. Se anuncia también una innovación del PGOU para un Plan de Industrialización de Córdoba.

Crearán una ventanilla única de urbanizaciones y parcelaciones para que sus vecinos "obtengan solución a sus problemas", desbloquearán el Plan Especial de la Sierra y crearán una Concejalía del Casco Histórico.

El acuerdo de PP y Ciudadanos para Córdoba desvela parte de la estructura de su gobierno, como la concejalía para la Innovación, Modernización y Transformación Digital que crearán.

Vox se abstendrá en la votación y este mediodía ha afirmado que no apoyarán la investidura de Bellido por "imperativo ideológico y coherencia". Lamentan que los populares hayan decidido "mirar solo a su izquierda" pese a que durante la campaña insistiesen en la necesidad de "unir al centro derecha". Vox ha asegurado que no asistirán a la reunión propuesta por el PP porque “a dos días del pleno nos parece una falta de respeto y poco serio". El PP responde por su parte que “hasta en dos ocasiones” se han puesto en contacto con dirigentes de Vox sin obtener “respuesta formal” hasta el pasado martes, “un retraso que entendíamos que podría deberse al debate de los presupuestos de la Junta”. Los populares, no obstante, “mantiene su voluntad de dialogar hasta el próximo sábado y, por supuesto, a partir del próximo lunes para favorecer y garantizar la estabilidad”

La importancia de Vox, con tan solo dos concejales, es más que relativa pues no podrían condicionar las votaciones en el pleno salvo que votaran del lado de los partidos de izquierda. La número dos de Vox, Paula Badanelli, que durante años había ejercido cargos vinculados al PP en el Ayuntamiento de Córdoba y en el partido ha desplazado al número 1 de Vox, Rafael Saco, en la portavocía municipal. Badanelli ha estado más presente en la campaña electoral. Rafael Saco será el portavoz en la Diputación de Córdoba.