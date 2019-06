El presidente del Xerez DFC no se ha querido marcar una cifra como meta a alcanzar, aunque el objetivo es superar los 3.000 socios con los que el club acabó la pasada temporada.

Rafael Coca no oculta que le gustaría que “cada socio trajera uno nuevo, pero no nos ponemos cifras. Los precios no son caros para que un socio le diga a otro que se venga a sacar el carné. El año pasado dije 3.000 y lo conseguimos. Ojalá este año los superemos”.

El mandatario xerecista tiene claro que “si hay más socios, habrá mejor plantilla, de eso no hay duda, por eso es muy importante que seamos muchos”, precisó.