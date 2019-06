Cuenta atrás para los acuerdos

Entra en cuenta atrás el "tiempo de pactos" abierto en Linares tras las eleciones del 26 de mayo. Según fuentes consultadas por Radio Linares, en el PSOE se instala el temor ante el acuerdo que habrían tejido Ciudadanos y Partido Popular para un gobierno conjunto, no solo en Linares, también en las otras dos grandes poblaciones jiennenses pendientes de pacto, Jaén y Alcalá la Real. Un extremo que a estas alturas no confirman desde Ciudadanos Linares, ni tampoco en el PP linarense quien, de otro lado, no estaría por la labor de aceptar determinadas condiciones que la formación naranja habría puesto sobre la mesa. Cilu Linares, que con 3 concejales es fuerza necesaria para hacer valer un acuerdo PP-Ciudadanos en la ciudad, se muestra tajante al afirmar que aún no existe ningún tipo de pacto. Se mantiene, por tanto, la incógnita sobre la configuración del nuevo gobierno municipal en el Ayuntamiento de Linares.

Seguir leyendo