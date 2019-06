Los agentes de la propiedad inmobiliaria exigen una ley clara contra los 'okupas'

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears han pedido este jueves una regulación jurídica clara y concisa sobre la ocupación ilegal de uan vivienda. La presidenta del gremio, Natalia Bueno, dice que la instrucción dada esta semana por el el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, no regula nada y no hace más que decirle a la policía cómo debe actuar. Bueno dice que el documento del fiscal superior no aclara nada y pide una normativa mucho más específica.

La presidenta de los APIS reclama una ley que regule la situación actual y que afirme que la propiedad privada es "inviolable", sea quien sea el titular y con independencia del estado de conservación del inmueble o de si se ocupa con o sin violencia

Bueno critica las sentencias que absuelven a las personas que ocupan un inmueble vacío alegando necesidad y sin violencia. Dice que si no se regula esta situación, continuarán los procedimientos judiciales de desahucio por okupas igual de lentos, asegura, así como los casos de pertenencia a personas jurídicas que se alargan más de diez años.