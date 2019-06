'Stay My Way' da soluciones digitales para la gestión de accesos a hoteles y apartamentos turísticos

Stay My Way es una empresa nacida en Murcia, que contó con el impulso y el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, especializada en soluciones digitales para la gestión de accesos, check-in, optimización de energía y soluciones de cobro a huéspedes. En La Ventana de la Región de Murcia hemos hablado con el fundador y CEO de Stay My Way, Faustino Fernández Orihuela.

Nació en 2014 con la idea dar soluciones de acceso a huéspedes con la intención de optimizar al máximo la explotación de hoteles y establecimientos turísticos, dándole al huésped una experiencia placentera otorgándole una autonomía en la gestión de su reserva.

Foto: Faustino Fernández Orihuela

Para ello, y a través de una App, han automatizado procesos que actualmente se realizaban manualmente, haciéndolos más ágiles y cómodos.

El check-in digital de Stay My Way permite que sus huéspedes puedan realizar un check-in digital desde sus teléfonos móviles, 100 % legal.

Para realizar este check-in digital, el huésped simplemente tiene que hacer una foto con su DNI, ID, pasaporte o licencia de conducir, para a continuación tomarse un selfie y formar finalmente. Esta información se valida automáticamente.

Foto: Stay My Way