María Mayoral, número 2 en la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Salamanca, acaba de renunciar a su acta de concejal electa por razones de transparencia y dignidad: "Estaba dispuesta a trabajar incansablemente por Salamanca haciendo un paréntesis en mi carrera profesional- porque la tengo- pero no han dejado que fuera posible". La candidata a la alcaldía salmantina por la formación naranja, Ana Suárez, le transmitió que el peso de la acción municipal iba a recaer en el nº 3 y el nº 4 de la lista y que: "Ir de nº 2 no significaba nada. Y que, en palabras textuales, la lista de Ciudadanos en Salamanca, era artificial. Confieso que me he sentido ninguneada, apartada y muy alejada de muchas de las decisiones que se han tomado en este grupo, especialmente -y curiosamente- una vez que se conocieron los resultados electorales".



Les ofrecemos íntegramente la rueda de prensa de María Mayoral, que ha pedido a los periodistas que no realizarán ninguna pregunta al margen de su decisión "porque tienen que entender que éste es un momento muy duro para mi".