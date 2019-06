Elorza: "No me fío para nada del PNV"

El diputado socialista por Gipuzkoa,Odón Elorza ha analizado la actualidad política y ha opinado sobre los pactos en Euskadi y España en general.

Hasta ahora, en casos como el de la Diputación Foral de Gipuzkoa, PNV y PSOE han gobernado en coalición durante la legislatura, aunque, subrayaba el diputado que "los pactos con el PNV tienen riesgo, ofrecen estabilidad al país, al territorio... Le das seguridad a la gente ; pero esos pactos te pueden desdibujar, hacer que pierdas elementos de identidad y eso es muy peligroso sobre todo a las puertas de unas elecciones autonómicas".

En `Hoy por Hoy San Sebastián´ Elorza ha hablado sobre su experiencia propia de alcalde para subrayar que no se fía del PNV "que ha incumplido su palabra en Gipuzkoa y tiene un desprecio grande a todo lo que huele a socialismo", con esas palabras explica que teme lo que pueda pasar en el pleno constitutivo, concretamente en Irun donde el PNV pretendía, aclara Elorza, arrebatar con un pacto con la alcaldía a Santano, aunque no niega la coalición con el PNV para lograr la alcaldía en territorios como Pasaia o Andoain, donde no tiene la mayoría.

Reconoce que el PNV ha tenido resultados mejores en estas elecciones, a pesar de las expectativas que el PSOE tenía, especialmente en la ciudad de San Sebastián con la pérdida de dos de los siete concejales, aunque ahora, con la negociación, espera que no haya una merma importante porque la aportación de los socialistas a las instituciones es de gente muy valiosa y espera que se llegue a buenos acuerdos para todas las partes y fundamentalmente para los guipuzcoanos.