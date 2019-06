La Consejería de Sanidad aplica desde el 1 de junio la vacuna del meningococo B a los lactantes

El Consejo de Salud de Área de Segovia se ha reunido esta mañana en la Delegación de la Junta, bajo la presidencia del delegado territorial, Javier López-Escobar, con la asistencia del jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo; Alfredo Maín, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria; el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enrique Guilabert; y representantes de sindicatos, organizaciones de empresarios y consumidores. Las modificaciones del calendario de vacunación y las novedades en el programa de detección del cáncer de cuello de útero han sido algunos de los asuntos más relevantes abordados durante el encuentro.

El responsable del Servicio Territorial de Sanidad ha anunciado que a lo largo del mes de mayo se ha distribuido a todos los centros de vacunación de la provincia la vacuna frente al meningococo B, y desde el 1 de junio se está aplicando a los lactantes nacidos en 2019, tal y como quedó establecido en la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se modificó el Calendario de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas en Castilla y León.

La enfermedad meningocócica invasiva es impredecible, tanto epidemiológicamente como clínicamente, y la única forma de controlarla y reducirla es la vacunación sistemática de la población, incluyendo las vacunas en el calendario. Hasta ahora, la vacunación frente al serogrupo B se ha limitado en el Sistema Nacional de Salud a determinados grupos de riesgo y la Junta de Castilla y León ha querido extender esta protección al conjunto de la población infantil, dado el peso creciente de este serogrupo.

Además, esta vacunación ha sido recomendada por diversas sociedades científicas y, con carácter general, por la mayor parte de los pediatras. Esta recomendación ha tenido como consecuencia la vacunación, de forma privada, de muchos menores; concretamente las coberturas registradas en Castilla y León (51,1 %) son superiores a la media nacional (37,3 %). El coste de la vacunación frente a la meningitis B para las familias estaba generando una situación de desigualdad y de inequidad, ya que las de menor poder adquisitivo no podían acceder a ella, lo que generaba una menor protección frente a una enfermedad inmunoprevenible en los lactantes de familias con menores recursos.

Por estos motivos, conociendo la evidencia científica disponible y los condicionantes sociales existentes, se ha introducido la vacuna frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B a los tres, cinco y doce meses.

Además de esta importante modificación, también en 2019 el calendario de vacunación incluye por primera vez vacunas recomendadas a lo largo de toda la vida y no solo en la infancia. En este sentido, entre los 15 y los 64 años, se prestará especial atención a las personas susceptibles a sarampión, rubeola, parotiditis o varicela, que no hayan pasado estas enfermedades y no estén correctamente vacunadas, para que reciban la vacuna o completen la pauta de vacunación.

El programa de detección del cáncer de cuello de útero amplía su cobertura

También en la reunión de este jueves se ha informado de los cambios en el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, que desarrolla la Consejería de Sanidad. Hasta ahora, la participación en el programa se ofrecía a las mujeres de entre 25 y 64 años cuando acudían al ginecólogo, y ahora amplía su cobertura y pasa a ser ‘poblacional’, lo que significa que se invita a participar a todas las mujeres entre 25 y 65 años, contactando por carta con todas ellas de forma escalonada por grupos de edad.

Siguiendo esta pauta, a lo largo de 2019 se invita a someterse a las pruebas de detección precoz, por un lado, a las mujeres que cumplen 25 años y, por otro a todas las nacidas entre 1955 y 1965. Aunque el compromiso del Sistema Nacional de Salud es alcanzar a toda la población diana en 10 años, en la comunidad de Castilla y León se alcanzará en tres años.

El cáncer de cuello de útero es un tumor de crecimiento lento que se desarrolla en el útero y al principio no produce síntomas. La mayoría de las veces las lesiones se pueden diagnosticar en un estadio precanceroso, lo que facilita un tratamiento a tiempo y su curación. El papel del programa de cribado o ‘screening’ es la detección precoz de lesiones preinvasivas y de cáncer mediante la realización de la prueba de cribado: citología cervical convencional.

Puesta en marcha este año de la segunda unidad de Paliativos Domiciliarios

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se ha trasladado al Consejo de Salud de Segovia la información sobre la incorporación de un segundo Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESCPD) en el Área de Salud de Segovia, lo que ha supuesto un gran paso en la adaptación del sistema público de salud a las necesidades de la población urbana y rural de la provincia.

Los equipos de cuidados paliativos, en coordinación con los de Atención Primaria, participan en la atención a los pacientes con enfermedades crónicas en fases avanzadas, enfermedades oncológicas, no oncológicas y también las que afectan a los pacientes paliativos pediátricos. En este último ámbito, el Hospital General de Segovia cuenta con un plan para abordar los cuidados paliativos pediátricos que, con la incorporación de este nuevo equipo, avanza para generar un modelo asistencial que gire en torno a la Atención Primaria y que se apoye con recursos expertos en atención paliativa, que intervienen ante situaciones de alta complejidad para hacer frente a las especiales necesidades de los cuidados paliativos pediátricos.

Los equipos de cuidados paliativos son también un nexo imprescindible en la coordinación con los servicios hospitalarios de Atención Especializada, y juegan un papel también necesario para una atención continuada e integral que dé respuesta a las necesidades de pacientes y familiares, objetivo fundamental en este tipo de cuidados.