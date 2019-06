La Hiniesta admite un descuadre en sus cuentas de 24.200 euros

La Hermandad de La Hiniesta celebró este miércoles cabildo extraordinario para informar a sus hermanos de la situación que atraviesa su Mayordomía, reconociendo un descuadre en sus cuentas -al menos que se hayan podido documentar- de 24.200 euros. Esta cantidad es la acumulada desde el cierre del ejercicio económico 2018, que es cuando el fiscal de la corporación advierte ciertas irregularidades, hasta la dimisión el pasado mes de abril del mayordomo, Pedro Antonio García Ciudad, quien fue sustituido en el cargo por Pablo Pachón García.

En dicho cabildo, el hermano mayor de la cofradía del Domingo de Ramos, José Antonio Romero, confirmó que la hermandad como tal no emprenderá acciones legales ante esta situación, aunque sí ha abierto expediente disciplinario al mayordomo dimitido, según contemplan las reglas de la corporación. No obstante, cualquier persona a título particular sí podría poner los hechos en conocimiento de la fiscalía y denunciarlos.

La hermandad asumirá el referido descuadre para los próximos presupuestos corporativos.